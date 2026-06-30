El reconocido entrenador alemán habló justo después de la eliminación del elenco teutón ante Paraguay en la Copa del Mundo.

Un lunes a puro fútbol dejó a varios heridos en el Mundial 2026. Una de las mayores sorpresas en lo que va del torneo la dio Paraguay, que eliminó a Alemania en los 16° de final.

Los paraguayos jugaron su clásico partido y aguantaron un empate 1-1 tras los 120 minutos, lo que llevó la definición a los penales, donde dieron el golpe contra los teutones.

La eliminación duele mucho en el gigante de Europa, porque no pueden ser competitivos desde el Mundial de Brasil 2014, donde fueron campeones y tras ello no han llegado a instancias definitivas.

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¿Jürgen Klopp será el próximo entrenador de Alemania?

El nuevo fracaso alemán deja en duda la continuidad del joven entrenador Julian Nagelsmann, quien es criticado y muchos piden que deje el cargo tras lo sucedido en el Mundial.

El momento del elenco germano provoca que empiecen rumores sobre el futuro y muchos le piden a Jürgen Klopp, quien actualmente trabaja como director deportivos de los equipos del grupo Red Bull, asumo como el nuevo seleccionador.

Jürgen Klopp trabaja como comentarista en el Mundial. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

El DT con gran pasado en Liverpool está trabajando como comentarista en el Mundial para Magenta TV, donde aseguró que “no es el momento” para hablar de una opción futura en la selección alemana.

“Todavía no he pensado en eso. Yo mismo he estado muchas veces en esa situación como entrenador, donde un gran sueño se hace añicos. Entiendo que cuando se habla del seleccionador nacional, se menciona mi nombre, pero no es el momento adecuado para hablar de ello, y menos aún conmigo”, dijo de forma tajante.

Alemania quedó afuera del Mundial 2026, Paraguay avanzó y se desata una crisis internar en el poderoso combinado europeo.

En síntesis

Paraguay eliminó a Alemania en los 16° de final del Mundial 2026 por penales.

eliminó a Alemania en los 16° de final del por penales. El entrenador Julian Nagelsmann quedó bajo crítica y en duda tras el fracaso alemán.

quedó bajo crítica y en duda tras el fracaso alemán. Jürgen Klopp rechazó hablar sobre asumir en Alemania tras la eliminación del torneo.