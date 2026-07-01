Colo Colo enfrenta a O'Higgins en una nueva fecha de la Copa Chile. Esta es la formación, con varios cambios, que prepara Fernando Ortiz.

Colo Colo vuelve a la acción y se encuentra nuevamente con O’Higgins en la Copa Chile. Este jueves 2 de julio, el Cacique visita al Capo de Provincia a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua.

El Cacique viene de tres victorias consecutivas en el torneo, donde buscará poner el otro pie en la siguiente ronda. Y, para eso, Fernando Ortiz prepara algunos cambios en la oncena, según informó Cacique Pasión.

Los cambios más llamativos se dan en la defensa. El DT apuesta por una línea de cuatro, donde Matías Fernández reemplaza a Jeyson Rojas, y aparece la novedad de Javier Méndez. Arturo Vidal deja el once.

En el mediocampo, entra el juvenil Vicente Martínez. Hay más presencia de los jóvenes talentos del Cacique en la delantera, que tendrá un tridente formado por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

El Cacique visita a O’Higgins este jueves 2 de julio | Photosport

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. O’Higgins en la Copa Chile 2026

La formación de Colo Colo contra O’Higgins en la fecha 3 de la Copa Chile

Con esto, Colo Colo formará con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Leandro Hernández.

En la banca de suplentes, una de las novedades podría ser la presencia de Claudio Aquino. El volante superó su lesión y podría tener su esperado regreso a la competencia después de más de un mes.