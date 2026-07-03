El portazo del gobierno al show del grupo de K-Pop ha llevado al Cacique a ofrecer la Ruca como alternativa. Sin embargo, en esas fechas estarán definiendo el título.

Colo Colo puede ser el héroe de las fanáticas de BTS previo a sus shows en nuestro país. La banda más popular del K-Pop trae su Tour Mundial “Arirang” a Chile pero se ha encontrado con un serie de problemas con el Estadio Nacional, lo que deja al Monumental como su gran alternativa.

Luego de que se conociera del portazo que le dio el gobierno y el IND a la realización de los tres espectáculos en el coloso de Ñuñoa, el Eterno Campeón salió al rescate. En Blanco y Negro están dispuestos a abrir las puertas de su casa, lo que ha encendido la alerta en los hinchas considerando que en esas fechas tienen partidos claves para acercarse al título de la Liga de Primera.

En resumen, Colo Colo y BTS al Monumental

Salvavidas albo para el K-Pop: Tras el portazo del Estadio Nacional por el riesgo de severos daños al césped, Colo Colo asoma como la gran alternativa para recibir los tres conciertos del World Tour “Arirang” de BTS el 14, 16 y 17 de octubre.

Tras el portazo del por el riesgo de severos daños al césped, asoma como la gran alternativa para recibir los tres conciertos del World Tour “Arirang” de el 14, 16 y 17 de octubre. Alerta en la lucha por el título: Aunque la dirigencia de Blanco y Negro está dispuesta a ceder el Monumental , la decisión genera inquietud entre los hinchas del Cacique, ya que el equipo marcha líder de la Liga de Primera y necesita enfocarse en la recta final.

Aunque la dirigencia de Blanco y Negro está dispuesta a ceder el , la decisión genera inquietud entre los hinchas del Cacique, ya que el equipo marcha líder de la y necesita enfocarse en la recta final. El estado de la cancha, la gran duda: Si bien las fechas de los shows coinciden con los partidos de visita del club, el principal temor es cómo aguantará el terreno de juego para el regreso de local el 1 de noviembre ante U. de Concepción y para los decisivos cruces posteriores.

Colo Colo y el calendario de partidos para recibir a BTS en el Estadio Monumental

La negativa a recibir el show de BTS en el Estadio Nacional ha puesto a Colo Colo en la mira de sus Army. Después del riesgo que significa el escenario en el centro de la cancha, el que podría significar reparaciones de hasta cuatro meses, en el Cacique apuestan a ser la salvación con el Monumental.

A diferencia de lo habitual, el escenario de BTS está instalado en el centro de la cancha, lo que le significó un portazo del Nacional y deja a Colo Colo con el Monumental como la gran alternativa. Foto: Ticketmaster.

Esto ha dejado instalada la pregunta sobre el calendario del Eterno Campeón, que hoy es líder y en esas fechas estará definiendo el título de la Liga de Primera. Pero vamos al detalle para no dejar dudas.

BTS trae su World Tour a Chile con tres conciertos confirmados hasta ahora los días 14, 16 y 17 de octubre. Esto choca con una programación que tiene duelos ante rivales importantes, sin considerar aún los tiempos de recuperación del terreno de juego.

Visitas a Coquimbo Unido el 11 y a Palestino el 26 del mismo mes parecen dejar la pista libre para que el show siga adelante sin problemas. No obstante, será el retorno de la pelota al Estadio Monumental el que puede complicar la recta final de la temporada.

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Ya con BTS en el pasado y después de otros show agendados, Colo Colo deberá volver a la Ruca el 1 de noviembre. Casi dos semanas después, el Cacique recibirá a la Universidad de Concepción en su casa y con riesgo de no tener el campo de juego en las mejores condiciones si es que deben recibir tres conciertos al hilo.

Eso no es todo, ya que luego de visitar a Ñublense el 8 de ese mes, el Eterno Campeón deberá enfrentar a Universidad Católica el 22 y a Deportes La Serena el 29 para cerrar el año frente a Cobresal en el norte el 6 de diciembre.

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Colo Colo aparece como alternativa para salvar el show de BTS en nuestro país. Las fanáticas esperan por ver a Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope en Chile, sea en el Nacional o en el Monumental.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026