El Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizó la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Uno de los espectáculos más esperados del año es la serie de conciertos que dará BTS en nuestro país. El Estadio Nacional iba a ser el escenario para recibir a la banda surcoreana, pero ahora todo está en veremos.

Este jueves, el sitio The Clinic confirmó que el Ministerio del Deporte no autorizó las presentaciones del grupo de K-pop los próximos 14, 16 y 17 de octubre en el coliseo de Ñuñoa. ¿La razón? Privilegiar los eventos deportivos.

Aunque la venta de entradas para los conciertos empezó en abril y actualmente se encuentra agotada, el Instituto Nacional del Deporte (IND) no había cerrado el trato para prestar el Estadio Nacional para esos días.

En el IND generaba preocupación la instalación de un escenario 360° y los efectos que podría tener en la cancha, donde un partido de la Roja, encuentros de U. de Chile y hasta la Teletón podrían verse perjudicados.

Un partido de la Roja en noviembre es una de las razones para no autorizar los conciertos de BTS | Photosport

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En un comunicado, el IND expresó que “los informes especializados elaborados para esta evaluación concluyen que, si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo“.

“A ello se suma la necesidad de resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto, entre ellos un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social contempladas en la programación anual del IND”, agregaron.