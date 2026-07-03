El mediocampista no terminó nada de contento luego que el Cacique cayera por goleada en Copa Chile. Al hablar sobre la formación lanzó una potente frase.

Colo Colo no pudo lograr la clasificación y terminó sufriendo un verdadero papelón en la Copa Chile 2026. El Cacique cayó goleado por 4 a 1 en su visita a O’Higgins, un resultado que dejó muy molesto al plantel como dejaría en evidencia Víctor Felipe Méndez.

El mediocampista, que fue titular en una formación cargada a los suplentes y juveniles, no quedó nada de contento con lo ocurrido en El Teniente de Rancagua. Así quedó claro tras el partido, donde reconoció haber terminado con una “calentura tremenda”.

En resumen

Dura goleada en Rancagua: Colo Colo perdió la oportunidad de asegurar su clasificación en la Copa Chile 2026 tras caer por un abultado 4-1 frente a O’Higgins .

perdió la oportunidad de asegurar su clasificación en la tras caer por un abultado 4-1 frente a . La “calentura” de Víctor Felipe Méndez: El volante fue el único jugador del Cacique en dar la cara tras la derrota, confesando su enorme frustración y tristeza por un resultado.

El volante fue el único jugador del Cacique en dar la cara tras la derrota, confesando su enorme frustración y tristeza por un resultado. Dardo a la rotación de Fernando Ortiz: Méndez deslizó una evidente crítica a la decisión del DT de usar suplentes y juveniles, señalando que O’Higgins jugó con todos sus titulares y advirtiendo que en estas instancias “no hay que menospreciar” al rival.

Méndez queda furioso en Colo Colo tras caer por goleada ante O’Higgins en Copa Chile

A Víctor Felipe Méndez no le gustó nada lo que pasó con Colo Colo en la Copa Chile. El mediocampista fue el único de los jugadores del Cacique que habló luego del papelón frente a O’Higgins y no perdonó nada.

Víctor Felipe Méndez pegó sin asco en Colo Colo tras lo ocurrido ante O’Higgins. Foto: Photosport.

“Fue un partido difícil. Sabíamos que ellos iban a jugar con equipo titular y, nada, creo que nos pasó la cuenta. Creo que no merecemos un resultado como el que obtuvimos hoy. Y la verdad que me voy muy triste porque, como dije anteriormente, veníamos muy bien y no era un resultado que merecíamos”, reconoció de entrada.

Pese al desgaste que han tenido los titulares, para Víctor Felipe Méndez “no pasa por ahí. Si tú te das cuenta, O’Higgins jugó con prácticamente todos sus jugadores titulares. Entonces, es un equipo muy difícil y lo sabíamos. El jueves pasado también lo habíamos enfrentado, entonces, sabíamos que ellos tienen jugadores muy desequilibrantes y que de local son muy fuertes”.

En esa misma línea, el volante deslizó un palo a la apuesta que hizo Fernando Ortiz en Colo Colo. “Es muy difícil poder hacer un análisis porque si tú sabes que el equipo al que enfrenta juega con sus jugadores titulares, no hay que menospreciar y entonces por ahí pasó”.

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Víctor Felipe Méndez no se detuvo ahí y reconoció irse muy molesto. “Creo que es un resultado que nos deja con una sensación en lo personal muy amarga porque veníamos mostrando un buen fútbol y la verdad que hoy no salió nada de lo que trabajamos”.

“Pero hoy también teníamos la posibilidad de poder asegurar la clasificación. Es un resultado muy triste por lo que venimos haciendo. Y nada, la verdad que estoy con una calentura tremenda porque creo que no merecimos este resultado”, complementó.

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Finalmente, Víctor Felipe Méndez insistió en que Colo Colo pecó de ingenuo ante O’Higgins. “Ellos jugaron con los jugadores titulares, entonces, uno no puede estar pensando en ese sentido. Creo que eso nos pasó la cuenta, veníamos muy bien y la verdad que hoy, con dos, tres cambios, no nos pudimos encontrar el juego que veníamos mostrando, entonces, la verdad que estoy muy triste por eso”, sentenció.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026