El Cacique se prepara para enfrentar a O'Higgins con los octavos de final del torneo en la mira. Estos resultados le sirven para avanzar.

Colo Colo salta a la cancha para tratar de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. Este jueves 2 de julio desde las 20:30 horas el Cacique visita a O’Higgins por la fase de grupos con la próxima ronda en la mira, pero necesitando algunos resultados.

Y es que la canasta perfecta que tiene el equipo de Fernando Ortiz en el certamen lo deja con grandes chances de avanzar con dos partidos más por llegar. Para que esto ocurra, deben darse los siguientes escenarios:

Si gana: Si Colo Colo vence a O’Higgins esta noche en Rancagua, alcanzará los 12 puntos y sellará su clasificación matemática a los octavos de final de la Copa Chile 2026 como líder.

Si Colo Colo vence a O’Higgins esta noche en Rancagua, alcanzará los y sellará su clasificación matemática a los octavos de final de la Copa Chile 2026 como líder. Si empata: Una igualdad ante el cuadro celeste dejaría al Cacique con 10 unidades . Con este resultado, el equipo de Fernando Ortiz quedará virtualmente clasificado, pero obligado a sumar al menos un punto en los partidos restantes.

Una igualdad ante el cuadro celeste dejaría al Cacique con . Con este resultado, el equipo de Fernando Ortiz quedará virtualmente clasificado, pero obligado a sumar al menos un punto en los partidos restantes. Si pierde: Si el cuadro albo pierde el invicto en El Teniente, se mantendrá con 9 puntos. Aunque este escenario frena su avance inmediato y le da vida a sus escoltas, a Colo Colo le bastará con ganar su próximo partido para timbrar su presencia en la siguiente ronda.

Colo Colo y los resultados que necesita para clasificar en la Copa Chile

Colo Colo cuenta las horas para salir a pelear su opción de avanzar en la Copa Chile. El Cacique visita a O’Higgins con los octavos de final en el horizonte y sacan la calculadora para saber si es que esta misma noche pueden asegurar su lugar en la próxima ronda.

Colo Colo puede sacar pasajes a octavos de Copa Chile si se dan estos resultados. Foto: Photosport.

Para poder lograrlo, hay tres escenarios. El Eterno Campeón hoy es líder con 9 puntos y ha tomado distancia de sus escoltas, donde Recoleta y Unión Española tienen 4 puntos, seguidos por los Celestes con 2.

Si Colo Colo logra ganar esta noche ante O’Higgins, llegará a los 12 puntos. Con ello, tendrá asegurada su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, aún con dos partidos más por jugar. De hecho, esto le deja hasta el liderato en sus manos incluso si llega a perder los encuentros que vienen.

ver también Francisco Marchant a prueba en Colo Colo: vuelve a la titularidad justo cuando buscan refuerzos

Pero eso no es lo único que le sirve. Si el Cacique llega a empatar en El Teniente de Rancagua, llegará a las 10 unidades. Esto lo dejaría con un pie adentro, pero obligado a sumar por lo menos una igualdad en los duelos que le quedan por disputar para timbrar los boletos.

Si las cosas salen mal y el Eterno Campeón pierde, se estancará en 9 puntos y permitirá que sus escoltas sigan con vida. Eso sí, le bastaría con ganar en la siguiente jornada para poder quedar listo en la próxima ronda.

Encuesta¿Podrá Colo Colo ser campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile? ¿Podrá Colo Colo ser campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile? Ya votaron 0 personas

Colo Colo sale a pelear por la clasificación en la Copa Chile 2026. El Cacique está 90 minutos de lograr su primer gran paso en esta temporada si es que logra llevarse el triunfo y así borrar el fracaso que significó quedar fuera de la Copa de la Liga semanas atrás.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026