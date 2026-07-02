El delantero suplente del Bicho se transformó en el héroe luso en la polémica victoria ante Croacia en el Mundial 2026.

El final más emocionante en lo que va del Mundial 2026 se produjo en Toronto, donde Portugal le ganó un polémico partido a Croacia por 2-1 y clasificó a octavos.

Los lusos se vieron favorecidos por un gol anulado a los 103 minutos de juego de Joško Gvardiol, el cual hubiese mandado el partido al alargue. Para muchos, es el encuentro más polémico en lo que va de Copa del Mundo.

La gran figura de la noche en Canadá terminó siendo el delantero Gonçalo Ramos, recientemente fichado por AC Milan, quien con un golpe de cabeza le dio la clasificación a los portugueses a los 93 minutos.

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Ramos cuenta lo que le dijo Cristiano Ronaldo

El cabezazo de Ramos metió a Portugal a octavos de final, donde se medirá con España en el clásico. El delantero reaccionó feliz tras eliminar a los croatas del Mundial.

“Un partido difícil. Nos vimos por detrás en el marcador y aquello acabó convirtiéndose en un duelo desesperado y agónico. Lo más importante es que logramos salir adelante y demostramos la fortaleza del equipo. Eso ya quedó atrás; es hora de centrarse en el siguiente. ¿El gol? Fue puro instinto, prácticamente“, dijo el ariete.

Luego, Ramos se agrandó, porque indicó que sabía que iba a hacer un gol importante si le tocaba jugar, situación que conversó con su “rival” Cristiano Ronaldo, con quien se disputa la titularidad.

Cristiano Ronaldo festejó con Ramos su gol clave. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“Sé que suelo dar un paso al frente en momentos así. Normalmente marco y decido los partidos. Una vez más, demostré que estoy aquí para ayudar y marcar la diferencia. Hay días más difíciles, pero los días de partido son otra historia”, explicó.

“Hay cosas más importantes que simplemente jugar bien o mal; si no tengo la energía adecuada, no puedo ayudar al equipo. Hoy logré hacerlo y valió la pena. Cristiano ya me había dicho que sería importante y que ayudaría al equipo. Les dije a mis compañeros en el vestuario que no se preocuparan: que si entraba al campo, marcaría. Cumplí mi palabra“, cerró Ramos.