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Mundial 2026

¿Ayuda a Cristiano Ronaldo? El polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que genera impacto Mundial

Los croatas lograron la paridad en el último suspiro ante los lusos, sin embargo, su tanto no contó en el marcador.

Por Carlos Silva Rojas

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Croacia quedó eliminado del Mundial.
© GettyCroacia quedó eliminado del Mundial.

Cristiano Ronaldo sigue “vivo” en el Mundial 2026, porque Portugal le ganó un partido lleno de polémica a Croacia y clasificó a los octavos de final del certamen planetario.

Los lusos accedieron a octavos de final tras vencer por 2-1, con un gol de Ramos en los 93 minutos, pero la gran polémica del encuentro vino en los segundo finales del compromiso.

Los balcánicos probaron con un centro al área y la pelota le llegó a Pasalic, quien la tocó para Gvardiol y el defensor de Manchester City puso el 2-2, cuando se jugaba el minuto 103. Tremendo.

El gol croata no contó, debido a que el VAR llamó al árbitro noruego Espen Eskås, quien señaló que la jugada estaba anulada por una más que polémica posición de adelanto.

Portugal le gana un partido lleno de polémica a Croacia y jugará con España en el Mundial

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En la imagen, se ve que un defensor portugués toca la pelota antes que llegue a Pasalic, quien termina siendo el asistidor para el tanto de Gvardiol.

Lo cierto es que Croacia no pudo repetir lo de Qatar 2022, donde llegó a semifinales, y se tiene que conformar con irse en los 16° de final a casa. En tanto, Portugal jugará el clásico con España.

Revisa el polémico gol anulado a Croacia ante Portugal

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