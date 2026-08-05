Jano hace su estreno en este torneo canadiense ante el ex pupilo de Nicolás Massú.

Alejandro Tabilo quiere seguir con su buen momento en el circuito y en su debut en el Masters 1000 de Montreal, se medirá ante Hubert Hurkacz. Partidazo en Canadá.

Jano tuvo una semana positiva en el ATP 500 de Washington, donde alcanzó la semifinal de la competición, siendo eliminado en un duro encuentro por Rafael Jodar por 7-6, 4-6 y 4-6, español que terminó cayendo en la final ante el estadounidense Taylor Fritz.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz?

Este encuentro podrá ser visto por la aplicación Disney+, mientras que en TV el torneo es transmitido por ESPN, aunque no han especificado si darán el duelo de Tabilo, ya que suelen estar variando entre los diversos partidos de la jornada.

¿A qué hora debuta Tabilo en Montreal?

El partido entre Alejandro Tabilo y Hubert Hurkacz será este miércoles 5 de agosto, no antes de las 13:40 horas de Chile, en la cancha 9 del Estadio IGA de Montreal, Canadá.

Ante el ex pupilo de Nicolás Massú

El buen paso de Alejandro Tabilo por la capital de Estados Unidos le valió subir cuatro lugares en el ranking ATP. Ahora es el 26° del planeta, lo que le generó saltarse la primera ronda de este Masters 1000 de Montreal, siendo su debut recién en la segunda fase.

En su debut en suelo canadiense, Tabilo deberá medirse ante Hubert Hurkacz. El polaco es el actual 72° del planeta y en la primera ronda venció al estadounidense Marcos Giron (81°) por 7-5, 4-6 y 6-2. El europeo jamás se ha medido ante Jano a nivel ATP.

ver también El nuevo gran ranking de Alejandro Tabilo tras su notable semana en el ATP de Washington

Hurkacz tiene una relación cercana con Chile. Fue entrenado por Nicolás Massú entre noviembre de 2024 y marzo de 2026. Alejandro Tabilo intentará seguir en carrera y de esta manera, alargar su buen momento en el circuito.