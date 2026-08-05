Luis Figo destapa chanchullo de Gianni Infantino en la FIFA: “Cobarde y egoísta”

El ex Real Madrid y figura de Portugal, se lanzó con todo contra el dirigente y exigió su salida del cargo.

Luis Figo no tuvo piedad y destapó la olla. Esto porque publicó potente columna para exigir la salida de Gianni Infantino de la FIFA. Lo que vuelve a remecer el mandato del dirigente suizoitaliano.

“Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse. Me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte”, advirtió el ex galáctico a Dailymail.

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“Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado”, lanzó fuerte y claro el portugués.

En su escrito, Figo apunta a que Infantino intentó “imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos”. Incluso aborda la última jugada que propuso para crear los FIFA Forward Enterprise, lo que iba a ser una empresa destinada a gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA.

Pero el 20% iba a ser vendido a inversores privados, lo que desató su caída libre. “Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial? Si el plan era tan obvio, ¿por qué no ser honestos sobre el hecho de que al final te iba a dar un trabajo de 30 dólares al año?”, expresó Figo.

Luis Figo revela los chanchullos de Gianni Infantino

Luego Figo apuntó al mal manejo que tuvo Infantino con los dineros que tiene la FIFA y que vuelven a cuestionar el interés que tuvo el dirigente por buscar nuevos inversores.

“El fútbol sí necesita una discusión sobre el dinero. Pero no sobre el dinero que podría salir del juego para los inversores o sobre los inflados salarios de los administradores”, recalcó.

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“Me refiero al dinero que debería invertirse en la construcción de campos deportivos y la formación de entrenadores para garantizar que todos los niños del mundo. Me refiero, por ejemplo, a los 5.000 millones de dólares de las reservas de la FIFA. ¿Cuántas acciones se podrían comprar con eso en esta trama turbia y clandestina? ¡Todas! Así que, después de todo, no hay necesidad de inversión externa”, aseguró Figo.

Tras el Mundial, Gianni Infantino enfrenta su momento más difícil al mando de la FIFA (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

El ex futbolista ahora se desempeña como asesor de fútbol de la UEFA desde 2017. Además dijo presente en el Mundial 2026. Por lo que conoció de cerca la gestión de Gianni Infantino. Por lo mismo hizo hincapié en que debe acabar su gestión lo antes posible.

“Infantino ha degradado el cargo de Presidente de la FIFA. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte. Ha perdido el apoyo de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar fútbol. Debería irse. Ahora”, cerró.