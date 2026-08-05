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Colo Colo

Vozinha promete dejarlo todo por Colo Colo: “Tengo que honrar esta camiseta”

El arquero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo albo y aseguró que trabajará al máximo para responder al cariño de los hinchas.

Por Franccesca Arnechino

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Vozinha tuvo su primer entrenamiento en el Monumental.
© Colo ColoVozinha tuvo su primer entrenamiento en el Monumental.

Vozinha ya comenzó oficialmente su historia en Colo Colo, fue presentado este martes como el primer refuerzo del Cacique para el segundo semestre y dejó un claro mensaje para los fanáticos.

Durante su conferencia de prensa, el guardameta abordó el desafío de vestir la camiseta alba y realizó un compromiso con la hinchada colocolina, destacando la importancia de representar a uno de los clubes más grandes de Chile.

Como jugador de Colo Colo tengo que honrar la camiseta. La historia del club, el más grande de Chile y trabajar al máximo todos los días”, señaló el arquero.

Además, Vozinha aseguró que la mejor manera de responder a la confianza del club será mediante el esfuerzo diario, Trabajando mucho será la mejor manera de demostrarlo”, agregó el nuevo portero del Cacique.

Vozinha comienza su adaptación en Colo Colo

El arquero continuará durante esta semana con sus entrenamientos junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz, buscando ponerse a punto en lo físico y futbolístico luego de sus semanas de descanso tras disputar el Mundial 2026.

Vozinha llega a Macul después de convertirse en una de las figuras de Cabo Verde en la Copa del Mundo, donde alcanzó los dieciseisavos de final y recibió gran reconocimiento por sus actuaciones.

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Ahora, su próximo desafío será integrarse al equipo que actualmente lidera la Liga de Primera 2026 con 42 puntos, manteniendo una ventaja de 12 unidades sobre su más cercano perseguidor.

Presentación de Vozinha en el Monumental

De acuerdo con lo informado por el dirigente, la jornada se realizará este miércoles 5 de agosto en el recinto de Macul y se extenderá durante más de dos horas.

Vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades desde las 17:00 horas hasta las 19:30-19:45 horas (…) de forma gratis, para que puedan darle la bienvenida a Vozinha, explicó Mosa durante una conferencia de prensa.

Durante la actividad habrá distintas instancias para los hinchas y que uno de los momentos principales será la presentación oficial del nuevo arquero ante el público.

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En resumen…

  • Vozinha fue presentado oficialmente como nuevo arquero de Colo Colo.
  • El portero prometió honrar la camiseta alba y trabajar al máximo.
  • El Cacique prepara su duelo ante Unión La Calera por la fecha 18.
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