Claudio Bravo le raya la cancha a Vozinha tras llegada a Colo Colo: “Los grandes arqueros…”

El portero de 40 años fue oficializado en los albos y este miércoles será presentado oficialmente a los hinchas en el Estadio Monumental.

Vozinha ya fue confirmado como nuevo jugador de Colo Colo. Este martes se hizo la presentación oficial y durante la jornada de hoy miércoles se realizará su primer encuentro masivo con los hinchas albos en el Estadio Monumental.

Mientras tanto Josimar José Évora Dias se pone a punto para pelear la titularidad con Gabriel Maureira. Tarea que no será fácil para el jugador de 40 años y que viene de ser el mejor portero del Mundial.

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Así lo recalcó Claudio Bravo que abordó la llegada de Vozinha luego de la larga teleserie que protagonizó y que hasta hizo pensar que no vendría a Chile.

“Los grandes arqueros se destacan por la regularidad”, expresó de entrada. “Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata por ejemplo”, recalcó el Bicampeón de América en ESPN.

El recado de Claudio Bravo a Vozinha

Pero Claudio Bravo no se quedó ahí y dejó un potente recado para el portero caboverdiano. En especial en la lucha que ahora tendrá que tener con Maureira y la chance de ser titular en Colo Colo.

“Vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional”, advirtió Bravo.

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Tras ello, hizo hincapié en la diferencia de contexto que significa pasar de atajar en su selección a un equipo como Colo Colo. “Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión, que implica la crítica constante del hincha y de la prensa”, enfatizó el ex golero sobre Vozinha.

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Cabe consignar que ahora el portero que utilizará la 29, luchará por la titularidad y todo apunta a que su debut podría ser en Copa Chile el 26 de agosto ante Unión Española.