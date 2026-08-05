El nuevo volante de los azules fue presentado por las redes, donde asegura que su gran desafío es encantar al DT en un lugar que conoce.

Universidad de Chile anunció a su segundo refuerzo de la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026, con el nombre del volante argentino Tobías Reinhart, de 26 años.

El trasandino fue presentado con un video en las plataformas digitales de la U, donde entregó sus primeras impresiones tras su arribo al equipo que lidera el técnico Fernando Gago.

“La verdad que en este momento de mi carrera vengo de dos momentos muy bueno, de vivir en otro país, en otro fútbol, pero me toma preparado para cumplir los objetivos del club”, explicó.

En ese sentido, de inmediato se puso metas, incluso una que tiene que ver con el espíritu de jugador del propio Gago, donde asegura que será un espejo por la posición que tiene que ocupar.

Tobías Reinhart ocupará el dorsal “15” que dejó libre Felipe Salomoni. Foto: U de Chile.

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Ocupa el mismo puesto que Fernando Gago

Tobías Reinhart contó en conversación con U de Chile que fue modificando su juego en Italia, donde encontraron una variante que es la que sorprendió a todos, que tiene a Gago como un exponente mundial.

“Yo arranco de externo por izquierda después voy jugando de enganche o interior, pero lo que fue el cambio mas grande fue de jugar de volante central que me lo dio el futbol italiano, que directores deportivos me decían que me veían bien en esa posición y me acostumbré”, explicó.

En ese sentido, asegura que este momento es ideal para que el técnico vea sus condiciones en un puesto que manejó en clubes como el Real Madrid y que, en este preciso momento, lo puede pulir de mejor manera.

“Que me dirija un técnico de jerarquía es lindo, sobre todo porque es una posición que él jugaba, como lo hago yo, entonces tratar de aprender, sacar provecho en el juego y, después, disfrutarlo porque no pasa todo los días”, finalizó.

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