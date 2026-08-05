El icónico centrocampista argentino que fue capitán, director técnico y gerente deportivo en el Cacique analizó la gran diferencia que encontrará el portero de 40 años entre el juego de Cabo Verde y el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Que todo Colo Colo se revolucionó con el fichaje de Vozinha es un hecho de la causa. Incluso en su presentación oficial, hubo 70 periodistas para cubrir el evento, que duró poco más de una hora y media. Una extensión inusual para algún refuerzo en el fútbol chileno.

En ese contexto, un legendario jugador que tuvo el Cacique, quien fue capitán, director técnico e incluso gerente deportivo, analizó las diferencias que puede encontrar el golero de Cabo Verde en su aventura por Pedrero. Las referencias son para Marcelo Espina.

Fue en ESPN, canal en que el Calamar participa como comentarista, donde virtió sus conceptos. “No es lo mismo defender y atacar en un equipo o una selección que lo hace con ocho o nueve tipos cerca tuyo que cuando lo haces con dos tipos lejos tuyo”, resumió Espina en una conversación con ESPN F Show Chile.

Marcelo Espina en su rol de gerente deportivo de Blanco y Negro. (Javier Torres/Photosport).

“Eso es lo que habitualmente hace Colo Colo: juega con Arturo (Vidal) y los otros dos marcadores centrales lejos del arquero”, aseguró el imborrable Cabezón sobre la zaga que habitualmente componen el Rey junto a Jonathan Villagra y el uruguayo Joaquín Sosa.

ver también La historia de Luciano Duthu, el agente que ofreció a Vozinha a Colo Colo: amigo de Quinteros y un largo recorrido por Europa

Marcelo Espina alerta a Vozinha por su periplo en Colo Colo

Marcelo Espina sabe que Vozinha tendrá que adaptar su manera de jugar en relación a lo que hacía en la selección de Cabo Verde y lo que deberá hacer en Colo Colo. “Jugará más a campo descubierto, son situaciones diferentes”, describió el icónico mediocampista que tuvieron los albos.

Vozinha en su presentación oficial con Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

“El arquero tiene que jugar más de líbero”, sentenció Espina. Algo que Gabriel Maureira también ha intentado aplicar, aunque en el duelo contra Everton de Viña del Mar falló en una salida para achicarle al uruguayo Alan Medina, quien abrió el marcador en el estadio Sausalito.

Gabriel Maureira en acción ante Everton de Viña del Mar. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Sobre la expectación que generó el arribo de Vozinha, Espina también tuvo su reflexión. “Yo no recuerdo la llegada de un futbolista de la manera que llegó él al aeropuerto”, aseguró el otrora mediocampista del Racing de Santander de España. Tiene razón: unos 600 hinchas recibieron al meta en el principal terminal aéreo de Chile.

ver también ¿Cuánto vale la camiseta de Vozinha? Colo Colo ofrece precios desde 36 mil pesos hasta los 90 mil

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Everton

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo tiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su único escolta en la tabla de posiciones, al cabo de 17 fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.