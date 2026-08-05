El golero de 46 años fue figura vs los Diablos Rojos en el cierre del Grupo F y tuvo palabras especiales para su hijo Valentín, quien tuvo mucha injerencia en el penal que le tapó a Esteban Calderón.

Cristian Campestrini fue la gran figura que tuvo Rangers de Talca, aunque no pudo evitar la postrera derrota frente a Ñublense en la fase grupal de la Copa Chile. Pero el experimentado golero argentino de 46 años sostuvo a los Piducanos durante casi todo el partido.

Lo hizo con tapadas espectaculares. Y hasta le atajó un penal a Esteban Calderón, delantero que llegó a los Diablos Rojos desde O’Higgins de Rancagua. Corría el minuto 60 del encuentro cuando el ariete surgido en el Capo de Provincia tomó la pelota para ejecutar la pena máxima.

Pero no pudo con la estirada de Campestrini, quien tuvo un torpedo desde la tribuna: su hijo Valentín, a quien le dedicó el premio que la transmisión de TNT Sports le dio por ser la figura. “Él adivinó el penal”, confesó el experimentado golero que jugó dos partidos por la selección de Argentina con Diego Maradona como DT.

Esteban Calderón no pudo vencer a Campestrini. (Captura TNT Sports).

“Lo miraba a él porque no teníamos el informe del que pateaba. Me dijo a mi derecha. La tarjeta es para él”, sentenció el avezado golero, quien en Chile también jugó en Everton de Viña del Mar, Deportes Limache, Universidad de Concepción y A.C. Barnechea. Le dio todo el mérito a Valentín Campestrini, quien quiere seguir los pasos de su padre en la custodia de la portería.

Por cierto, el pequeño Valentín dio sus impresiones respecto a la ayuda que le dio a progenitor. “Me empezó a mirar, mi instinto me dijo que se tirara para la derecha y le señalé”, contó. Y aseguró que espera que Cristian Campestrini siga hasta que tenga cuerda como arquero activo.

“Quiero que juegue hasta cuando sea posible. Acompañarlo y verlo atajar me pone feliz. Me gustaría mucho ser arquero”, reconoció Valentín Campestrini sobre las pretensiones para su futuro. Algo que su padre apoya totalmente y con emotivas palabras.

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Emotiva entrevista de los Campestrini junto a su hijo tras ser figura vs Ñublense en la Copa Chile

A Cristian Campestrini le vino una emoción grande tras compartir con su hijo luego de ser el bastión del partido que Ñublense le ganó 1-0 a Rangers en el Grupo F de la Copa Chile. “Tiene ganas de ser arquero, esperamos que siga esa intuición”, dijo el golero de su pequeño colega.

“Feliz de compartir este momento con él. Tengo 46 años y se me empiezan a salir las lágrimas. Muy contento de vivir esto con él. Siempre está, fue parte del ascenso con Deportes Limache y Universidad de Concepción. Es un chico muy honesto y bueno. Compartir esto es muy lindo”, dijo Cristian Campestrini.

Cristian Campestrini felicitado por Sebastián Silva tras el penal que atajó. (Captura TNT Sports).

Por cierto, también abordó los desafíos más próximos del cuadro rojinegro, que jugará vs Curicó Unido el clásico de la región del Maule. “Es importante para la ciudad, la gente y nosotros. Tenemos que salir de esa situación. empezamos sumando, tenemos un lindo desafío, ojalá dios y la virgen nos acompañen”, manifestó.

“Es una situación difícil, no tuvimos un semestre bueno. Cuesta porque somos los primeros que queremos salir. Sabemos del reclamo, son gente muy pasional”, describió el met de los Piducanos, colistas absolutos de la tabla de posiciones en la Primera B 2026.

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Así terminó la tabla de posiciones del Grupo F en la Copa Chile

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