Ante la oleada de rumores desde el fútbol de México, fue Aníbal Mosa quien se vistió de bombero para apagar las calientes alarmas en el Monumental.

El único tema que ha sacado en las últimas horas del bombástico refuerzo de Vozinha en Colo Colo tuvo que ver con el técnico Fernando Ortiz, donde se rumoreó su nombre para volver a México.

Esto, porque se puso sobre la mesa una salida anticipada del entrenador, con un posible interés del Tigres, teniendo en cuenta sus impresionantes números al mando del Cacique.

Si bien no es de responder rumores, fue el presidente de la concesionaria Blanco y Negro, Aníbal Mosa quien se vistió de bombero para apagar las versiones de inmediato.

“Fernando Ortiz tiene contrato vigente con el club, él está contento, su familia está contenta, su cuerpo técnico está contento, nosotros estamos contentos con él, y no veo razón alguna para tener algún tipo de preocupaciones”, explicó.

Fernando Ortiz tiene pleno respaldo de Aníbal Mosa en Colo Colo. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fernando Ortiz con todo el respaldo de Mosa en Colo Colo

Colo Colo goza de un tremendo momento en la Liga de Primera 2026 con el técnico Fernando Ortiz al mando, con una gran racha de ocho triunfos al hilo, lo tiene en lo más alto de la Liga de Primera con 12 puntos de diferencia con Universidad de Chile que es su único escolta.

Por lo mismo, Mosa asegura que no es momento de estar alertado por rumores y mover al plantel de la mentalidad de volver a ser campeones, además regresar a la Copa Libertadores.

“No nos olvidemos de que estamos hablando del mismo técnico que a principio de año varios, incluso gente al interior del directorio de Blanco y Negro, quería sacar. Entonces, hoy día, como estamos con esta campaña, como que de cierta manera todo el mundo se sube al carro”, explicó Mosa.

En ese sentido, le entregó todo el respaldo: “Aquí hay que estar en las buenas y en las malas, y nosotros estuvimos cuando teníamos que estar, y estamos sumamente tranquilos, confiados, porque vemos el trabajo serio y profesional que hace Fernando”.