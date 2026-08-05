El goleador de 41 años es destacado por sus compañeros y el técnico Fernando Díaz, quien asegura que se pone a disposición de todo el grupo.

Deportes Concepción está comenzando a dejar atrás los días de temores en la Liga de Primera 2026, luego de dos importantes victorias que lo han catapultado como un gran desahogo.

Parte importante de este proceso ha sido liderado por Joaquín Larrivey, el experimentado goleador de 41 años que sigue moviendo redes con la camiseta del León de Collao.

Con 11 tantos en el total de la temporada, seis de ellos en la Liga de Primera, el ex Universidad de Chile destaca como el corazón en la interna de Concepción, lo que también destaca el técnico Fernando Díaz.

El entrenador conversó con Redgol, donde valoró el trabajo que el argentino hace en la interna con sus compañeros, donde pone su trayectoria al servicio de todos los demás.

Joaquín Larrivey en la última victoria ante Universidad Católica. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Larrivey ocupa su trayectoria para ayudar a todo Concepción

Fernando Díaz quiere llevar el repunto de Deportes Concepción con calma, entendiendo que quedan muchas fechas del torneo y que el objetivo es mantenerse en Primera División.

Pese a esto, asegura que en los peores momentos han aparecido los jugadores protagonistas en la interna, donde caso de Joaquín Larrivey es para aplaudir por su trayectoria.

“Tenemos varios jugadores grandes, con experiencia y buenas carreras. Lo de Joaquín es un liderazgo innato, que sus compañeros lo sienten. Tiene mucha trayectoria“, explicó el Nano Díaz a Redgol.

Pese a esto, asegura que la tarea es grupal y que en ese sentido el goleador es parte importante: “Nosotros tenemos claro, llevamos tiempo, sabemos que este momento es importante, pero lo más importante es lo que viene en el próximo partido, no queremos hablar mucho, queremos seguir enfocados en lo que queremos”.