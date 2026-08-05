Aníbal Mosa trajo a Vozinha en una movida que ha causado revuelo mundial. A pesar de eso, no le gusta la comparación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Radiante como un niño chico con juguete nuevo para Navidad estuvo Aníbal Mosa en la presentación de Vozinha. Haber fichado a una figura del Mundial 2026 representa un gran acierto en su gestión.

Por lo mismo es que los hinchas de Colo Colo aplauden el fichaje y lo compararon con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid que contrata jugadores “galácticos”.

Esto llevó a que lo apodaran “Florentino Mosa”, un apelativo que al máximo accionista de Blanco y Negro no le hizo mucha gracia, aunque entiende que se trata de un juego de los fanáticos.

Consultado por este alias, dejó en claro que “mi nombre es Aníbal Mosa. Llegué a este país con seis años. Soy sirio, nací en Siria”.

Mosa en la presentación de Vozinha

¿Florentino Mosa? “Parte del folclor”

Luego explicó que toda su vida ha sido conocido por su nombre, no por un apodo. “Ustedes los chilenos y los colocolinos me cobijaron, ese es mi nombre”, especificó, aunque entiende que “el resto es parte del folclor”.

También se le preguntó en la extensa conferencia de prensa si podrá seguir contratando jugadores de nivel mundial como es el caso de Vozinha, lo que dejó en claro.

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“Hay que ver qué jugador de categoría quiere venir a Colo Colo, porque tiene que estar la voluntad del jugador”, especificó por lo sucedido con el meta africano.

“Coincidió que Vozinha quería venir acá”, contó por las ganas mostrada por el arquero. De todas formas manifiesta que “esta institución siempre estará abierta” al diálogo con grandes estrellas.