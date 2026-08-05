El talentoso jugador de la Roja no es considerado por su entrenador en Brasil y la dirigencia le busca una salida, donde aparece con fuerza el mercado chileno.

Sigue la teleserie por el caso de Iván Román en Brasil. El defensor de la selección chilena es uno de los llamados a liderar el próximo proceso de la Roja, pero está totalmente cortado en el Brasileirao.

Eduardo Domínguez no lo tiene contemplado en el equipo titular del Atlético Mineiro, donde la dirigencia tomó cartas en el asunto y quiere buscarle un préstamo para que sume minutos. Es ahí donde el fútbol chileno aparece en su radar.

“Los tres grandes de Chile piensan en Iván Román, entendiendo que Atlético Mineiro busca cederlo”, avisó el periodista chileno José Tomás Fernández, desde Brasil.

Así cae calado Iván Román en los tres grandes

Iván Román pareciera tener los días contados en el Atlético Mineiro. Sigue cortado con Eduardo Domínguez al mando y su salida del equipo a préstamo apunta a ser su destino, donde en Chile ya hay novedades.

“La UC, atenta por posible partida de González; la U lo buscaría como titular, pero negociar con el “Galo” es complejo; y Colo Colo pensando en la Libertadores 2027″, reveló la citada fuente.

Desde mayo pasado que el formado en Palestino no tiene minutos en el Galo, aunque sí tuvo participación en la selección chilena en amistosos previo al Mundial 2026. A sus 20 años, busca mayor continuidad y no descarta Chile como su próximo destino.

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Iván Román ha vestido la camiseta de Palestino en nuestro país, previo a su salto al Brasileirao. En los árabes debutó en 2023, a los 17 años, año en que disputó dos partidos antes de afianzarse como figura y titular indiscutido.