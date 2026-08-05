Se formó en la U, milita en Primera B y ahora dice presente en desafío de Sammis Reyes: premios ascienden a 20 millones

El defensa Simón Contreras, que hoy juega en Deportes Iquique, fue seleccionado para disputar el desafío del reconocido atleta nacional. Premios ascienden a los 20 millones.

Sammis Reyes sorprendió con su desafío deportivo donde reparte premios de hasta 20 millones de pesos. El objetivo es descubrir al deportista más atlético por cada región de Chile.

Pero la sorpresa fue mayor cuando se anunció los convocados para la región de Tarapacá. Esto porque uno de los primeros elegidos fue Simón Contreras.

El futbolista de 24 años, un metro 74 y 70 kilos, se inscribió en el desafío y fue elegido para demostrar sus habilidades deportivas.

La publicación en minutos sumó cientos de me gusta. En especial por el cariño de los hinchas de la U que todavía recuerdan su paso desde 2020 hasta 2022. Incluso con participación por Copa Libertadores.

Pitu Contreras fue anunciado en el desafío de Sammis Reyes. Minutos más tarde se borró el posteo y su participación es duda.

Tras ello, pasó por Universidad de Concepción, Magallanes, O’Higgins, tuvo un breve paso por Europa y ahora milita en Deportes Iquique, elenco donde busca el ascenso a la Liga de Primera este 2026.

El nuevo desafío de Simón Contreras con Sammis Reyes

En el registro se muestra que Simón Contreras fue convocado en el evento que se realizará en el Estadio Cavancha en Iquique.

La cita está fijada para este sábado 8 de agosto. El tema es que ese día juega justamente Deportes Iquique ante Cobreloa. Por lo que la participación del lateral está en duda.

Pitu Contreras juega en Deportes Iquique y busca el ascenso a la Liga de Primera

Por lo que esto causó revuelo entre los hinchas del cuadro celeste. Es más, este miércoles disputa la Copa Chile ante Deportes Limache y se espera que el “Pitu” sume minutos.

Aunque lo llamativo fue que la publicación oficial de la citación de Contreras fue borrado minutos más tarde por la cuenta oficial del desafío de Sammis Reyes. Por lo que todo indica que se bajó de dicha competencia.