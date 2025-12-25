Deportes Iquique aún pelea en los escritorios su chance de mantenerse en la Liga de Primera, pero con un ojo en la B, donde cayeron matemáticamente. Por eso, comenzaron los arribos para su plantel.

Si previo a la Navidad anunciaron a Isaac Díaz como retornado goleador, los Dragones Celestes siguen cargados al azul. Es que otro ex U de Chile también estampó la firma en el norte.

Tras haber jugado un solo partido en su aventura por el fútbol brasileño (Brusque FC), uno que era promesa bullanguera busca su revancha en Chile. Se trata de Simón Contreras, quien se mantiene en Primera B tras ver acción recientemente en Santa Cruz.

A relanzar su carrera en Iquique

Simón Contreras dejó atrás su terrible ciclo el primer semestre del 2025 en Brasil, para brillar en el fútbol chileno. Luego de jugar en Santa Cruz la segunda mitad de este año, ahora tiene todo listo para vestir la camiseta de Iquique.

“Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido. Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos”, avisó Iquique.

El Pitu nació en U de Chile y era promesa en la ofensiva. No logró hacerse de un lugar como titular y partió a préstamo a U de Concepción y Magallanes, donde terminó retrocediendo a la banda diestra como lateral.

El Pitu jugando en sus inicios con la U /Photosport

En 2024 jugó en O’Higgins de Rancagua donde una dura lesión lo sacó del mapa casi todo un semestre. Por ello, ahora busca relanzar su carrera con Deportes Iquique que jugará, por ahora, en la Primera B.

