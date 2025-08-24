Fue una de las eternas promesas del futbol chileno, pero especialmente de Universidad de Chile. Incluso, volvió a ser noticia tras entrenar a principios de año con el Sifup luego de su paso por O’Higgins.

Luego de no encontrar equipo en el país, tomó sus maletas y partió con destino a un desconocido equipo que jugaba en la tercera división de su país donde fue presentado a lo crack.

Sin embargo, su estadía no iba a durar mucho porque termina regresando a Chile, donde desembarca en un club que lucha por un lugar en la Liga de Primera para el 2026.

Promesa de Universidad de Chile anota tras volver de exótica liga

Todas estas referencias son para Simón Contreras, exdelantero de Universidad de Chile que en las últimas temporadas las oficia como lateral derecho, quien vivió de todo durante este año.

Dejó la cesantía de verano y los entrenamientos del Sifup para fichar en el Brusque FC de Brasil, pero volvió al país para fichar en Deportes Santa Cruz de la Liga de Ascenso.

No sería hasta la fecha 22 cuando llegaría el primer tanto del Pitu en su retorno a Chile. Contreras aprovechó un buen centro para que con un certero cabezazo anotar su gol que abre el triunfo para Santa Cruz ante Curicó Unido, el primero tras su regreso.

El Pitu abre la ruta del triunfo ante los curicanos que luego complementa Milton Alegre. Jugaría hasta el minuto 64′ cuando es reemplazado entre aplausos por Luis Muñoz, en el cuadro unioísta.

El renacer de Simón Contreras en el Ascenso chileno

Tras no tener un buen 2024 con O’Higgins de Rancagua, Contreras partió como titular en la banda derecha, anotando dos goles. Sin embargo, una terrible lesión lo sacó del radar en el segundo semestre.

Además del ya citado Brusque FC, el Pitu también suma pasos por Magallanes y en Universidad de Concepción, donde jugó la Sudamericana con los carabeleros, en lo que es su mejor campaña tras dejar Universidad de Chile a fines de 2023.

Con Santa Cruz, Simón Contreras ya lleva siete partidos disputados, anotando su primer gol, con más del 55% de los minutos jugados hasta ahora.

