El Cacique reaccionó con humor a una publicación de Lego Chile inspirada en la presentación del arquero caboverdiano.

La llegada de Vozinha a Colo Colo sigue generando repercusiones dentro y fuera de la cancha. El arquero de Cabo Verde ya firmó su contrato como primer refuerzo del Cacique y este martes sería su presentación oficial.

En medio de la expectación, Lego Chile sorprendió con una publicación inspirada en el anuncio que utilizó Colo Colo, recreando la imagen con uno de sus tradicionales personajes y cambió la palabra “AURA” por “MAGIA”, haciendo además una referencia al universo de Harry Potter.

La respuesta de Colo Colo

“Happee Birthdae Harry (solo para entendidos). Nosotros aún esperamos nuestra carta de ingreso a la escuela de magia, pero aunque no llegue, siempre de tu lado Potter”, escribió la cuenta oficial de Lego Chile.

Durante la noche del lunes, Colo Colo respondió siguiendo el mismo tono humorístico. En una primera imagen, el Cacique reutilizó al personaje de Lego y agregó el mensaje: “Hagamos magia juntos”.

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Pero eso no fue todo, en una segunda publicación, el personaje apareció caracterizado como Vozinha, protagonizando una espectacular atajada en clara referencia a las intervenciones que hicieron famoso al arquero durante el Mundial 2026.

La interacción entre ambas cuentas rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. En X, la publicación de Colo Colo superó las 450 mil visualizaciones, además de acumular más de 1.000 retuits y 23 mil me gusta y en Instagram superó los 162 mil Me Gusta y acercándose a los mil comentarios.

En resumen…