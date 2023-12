Este miércoles Epic Games confirmó el nuevo juego LEGO Fornite a través de un entretenido tráiler de más de dos minutos de duración. La nueva colaboración promete la típica acción del juego de disparos pero con la idiosincrasia de la reconocida marca de juguetes, además de una jugabilidad con toques de Minecraft

Así se puede ver en el nuevo tráiler que anticipa lo que podremos ver en esta esperada expansión dentro de Fornite, que justamente lanzó su Capítulo 5 el pasado fin de semana. En casi 3 minutos se puede apreciar el diseño de esta nueva modalidad, cuya fecha de de lanzamiento está confirmada.

¿Cuándo y a qué hora sale el LEGO Fornite?

La nueva modalidad de juego de Fornite con LEGO sale este jueves 7 de diciembre .

Sin embargo, lamentablemente el horario de lanzamiento aún no se conoce con exactitud, aunque se espera que sea al mismo tiempo en todo el mundo, por lo que la hora dependerá de cada país de América.

¿Hay que comprarlo? Así puedes conseguir el nuevo LEGO Fornite

La nueva modalidad de juego de LEGO Fornite será completamente gratuita y podrás disfrutarla dentro del propio Fornite.

De esta forma podrás jugar la nueva modalidad en PlayStation, Xbox, Switch, PC y celulares completamente gratis.

¿Cómo será LEGO Fornite?

Con lo que se puede anticipar en el tráiler del nuevo LEGO Fornite, vemos que se trata de un mundo nuevo en el que todos los personajes y mapas del Fornite tienen un diseño especial de LEGO. Así, las construcciones y plantaciones, por ejemplo, tienen la forma de la reconocida marca de juguetes, al igual que los personajes y las ciudades.

Además, se puede presumir que esta nueva modalidad no será un battle royale en forma LEGO. Más bien se trata de una modalidad de supervivencia como el modo original de Fornite de “Salvar el mundo”. Lo principal será crear objetos, construir y encontrar recursos para defenderte de los zombies en un mundo abierto, tal como en ocurre en Minecraft y en el anterior lanzamiento LEGO Worlds.

Más información aún no se ha entregado, por lo que habrá que esperar recién para el 7 de diciembre para saber más detalles y probar el juego. “Lo que podemos decirte es que debes prepararte para algo un poco diferente de las cosas a las que estás acostumbrado… Pero habrá más noticias después del 7 de diciembre, cuando se lanzará el juego.”, fue el mensaje en el sitio web del juego.

Nuevas skins: Las otras novedades de Fornite que se incluyen al formato LEGO

Además de la inauguración de LEGO Fornite, también se lanzará en el juego un nuevo set de skins, lo mejor de todo es que muchas serán gratuitas.

Lo que adelanta Epic Games es que “los estilos LEGO de los trajes que ya tienes aparecerán de forma automática en tu taquilla sin coste adicional. Lo mismo sucederá con muchos gestos que puedes utilizar con los estilos LEGO de tus trajes”.

Esto significa que prácticamente toda tu ropa y utensilios que has comprado los tendrás en formato LEGO, estas son más de 1.200 en total. Para obtenerla debes echar un “vistazo a la página de detalles de los trajes al navegar por la tienda o vuestra taquilla“. Si no encuentras todos tus skins, no te preocupes, es probable que vayan apareciendo en un futuro.