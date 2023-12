Lego 2K Drive encabeza los 3 títulos que llegan en diciembre a los planes Plus de PlayStation

Comenzó diciembre y con ello se vienen nuevos juegos para los suscriptores de PlayStation Plus. Así es, porque la marca nipona anunció a través de su blog tres videojuegos que harán su llegada durante este último mes del 2023 y que podrás disfrutar sin costo extra.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a revisar el listado de títulos anunciados para hacer su llegada a los planes Plus de PlayStation.

Los tres títulos que llegarán a los suscriptores de los planes Plus de PlayStation son “Lego 2K Drive”, “Powerwash Simulator” y “Sable”, los cuales estarán disponibles desde este martes 5 de diciembre.

¡Ojo! Que los suscriptores de PS Plus tienen hasta hoy lunes 4 de diciembre para “The Callisto Protocol”, “Farming Simulator 22” y “Weird West” a su biblioteca de juegos.

Revisa a continuación una breve reseña de cada título que hace su llegada en diciembre:

Lego 2K Drive | PS4, PS5

Corre a través de calles, mares y arenas mientras construyes tus pistas de tus sueños, ladrillo a ladrillo, y disfruta el extenso modo historia de Lego 2K Drive. Juega junto a un amigo en casa, o con hasta cinco personas en los modos online Play With Friends y Play With Everyone habilitados para crossplay. Explora Bricklandia acompañado o muestra tus habilidades en los modos Cup Series y Race. Desde minijuegos a misiones secundarias, te espera una gran cantidad de diversión llena de vehículos.

Powerwash Simulator | PS4, PS5

Este satisfactorio clean ’em up donde el estrés es bajo y la presión del agua es alta. Utiliza tus ganancias como un hidrolavador profesional para mejorar tu colección de lavadoras, boquillas, líquidos de limpieza y extensiones, lo que te permitirá realizar trabajos más grandes y dejarlos relucientes con mayor eficiencia. Deja tu huella en Muckingham, la ciudad cubierta de polvo, solo o relájate con amigos en el modo cooperativo. Lo más importante es asegurarse de divertirse bien y limpiamente.

Sable | PS5

Explora las dunas sobre tu aerodeslizador, escala ruinas monumentales y encuentra otros nómadas mientras desentierras misterios olvidados hace mucho tiempo y descubre quién es ella en realidad detrás de la máscara. Con un estilo artístico único y una banda sonora original por Japanese Breakfast, envuélvete en el mundo de Sable y explora todo a tu propio ritmo. Hay mucho en este mundo que espera ser descubierto.

¿Qué es PlayStation Plus?

Al igual que Game Pass de Xbox y Nintendo Switch Online, PlayStation cuenta con su propio servicio de suscripción, se trata del servicio PlayStation Plus donde los usuarios puedes disfrutar cientos de juegos de PS5, PS4 y clásicos de PlayStation, además de múltiples beneficios como multijugador online, descuentos exclusivos y prueba de juegos, entre otros.

¿Cuáles son los planes de PS Plus?

El servicio Plus de PlayStation tiene tres planes ; Essential el más económico, Extra a un precio medio y Deluxe, con más beneficios, pero también con un valor más alto, revisa aquí los detalles.

ESSENTIAL Precios: Mensual de US$6.99.

Trimestral de US$16.99.

Anual por US$54.99. Beneficios: Juegos mensuales.

Multijugador online.

Descuentos exclusivos.

Contenido exclusivo.

Almacenamiento en la nube.

Share Play.

Colección PlayStation Plus.

Ayuda de juego. EXTRA Precios: Mensual de US$11.99.

Trimestral de US$31.99.

Anual por US$106.99. Beneficios: Todos los beneficios del plan Essential.

Catálogo de juegos y Ubisoft+ Classics. DELUXE Precios: Mensual de US$11.99.

Trimestral de US$31.99.

Anual por US$106.99. Beneficios: Todos los beneficios de los planes Essential y Extra.

Catálogo de clásicos y pruebas de juegos.

Si deseas inscribirte a uno de estos planes de PS Plus, puedes pinchar AQUÍ, eligiendo el plan que más te acomode, solamente debes iniciar sesión con tu ID de Playstation.