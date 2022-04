Como cada día jueves la empresa Epic Games renovó su oferta de regalar juegos debido a que presentó dos nuevos títulos gratis, los cuales se podrán reclamar por tiempo limitado para jugarlos solo en la plataforma de PC. Para reclamar estos juegos simplemente hay que ir a la Epic Games Store, seleccionar los títulos y hay que apretar en obtener. Después de haber hecho eso los títulos quedarán guardados en tu biblioteca.

¿Cuáles son los juegos gratis de Epic Games?

Just Die Already: juego Sandbox de mundo abierto protagonizado por personajes de la tercera edad. Fue desarrollado por DoubleMoose Games y distribuido por Curve Games. Se estrenó el 20 de mayo de 2021 y está disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (vía Steam y Epic Games Store).

Paradigm: título de aventura que se desarrolla en un mundo post apocalíptico. Fue desarrollado y distribuido por Jacob Janerka. El juego se estrenó el 5 de abril de 2017 y está disponible solo para PC (vía Steam y Epic Games Store).

Ambos juegos estarán disponibles hasta el día 5 de mayo de 2022, día en que Epic Games renovará esta oferta colocando dos nuevos juegos gratis.