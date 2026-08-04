Tras el Mundial comenzó a correr el contrato firmado en el mes de febrero, donde la señal privada será la nueva casa de la Roja.

La selección chilena se aproxima a iniciar un nuevo proceso, la que tiene en mira la Copa América 2028 y el Mundial 2030 que se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Todavía sin un técnico oficial, por ahora entregaron un importante detalle para los hinchas que mantiene la ilusión de una nueva generación que nos lleve a lo más alto en el regreso a una Copa del Mundo.

Esto, porque la ANFP confirmó y le dio la bienvenida a Mega como la nueva casa televisiva de la selección chilena, quienes darán los partidos más importantes hasta el año 2030.

La Roja jugará sus primeros amistosos en septiembre ante Canadá y Estados Unidos. Foto: Sipa/Photosport

ver también Golpe en el mercado televisivo: Mega se queda con la transmisión de la selección chilena

Las Eliminatorias de la Roja por Mega

Si bien el anuncio de este nuevo acuerdo comercial se había consolidado en el mes de febrero, cuando se firmó el acuerdo entre el presidente de Megamedia, Carlos Heller y el Secretario General de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Jorge Yunge.

En ese sentido, la señal privada llevará adelante la transmisión de las Eliminatorias, en un camino que busca que Chile vuelva definitivamente a un Mundial en 2030.

“El acuerdo de nuestro canal y la ANFP no solo contempla los partidos de la Selección Adulta en Clasificatorias, sino también los encuentros en Fecha FIFA y los amistosos de las selecciones juveniles y femeninas en torneos FIFA y Conmebol“, destacaron en esa oportunidad.

En ese sentido, en septiembre darán los primeros amistosos de la Roja tras el Mundial, cuando visite el día 26 a Canadá, mientras que el 29 chocará ante Estados Unidos, a la espera de poder cerrar una gira contra México, que está por confirmar.

Mira los detalles: