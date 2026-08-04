El gerente deportivo de los albos descartó que el canterano albo esté siendo perjudicado con el arribo del meta de Cabo Verde.

Vozinha es por fin una realidad en Colo Colo. Luego de una larga espera el portero pudo ser presentado en sociedad como flamante nuevo refuerzo de los albos, esto tras ser uno de los jugadores sensación del último Mundial 2026 atajando para Cabo Verde.

En una conferencia de prensa que duró casi una hora y media en el Estadio Monumental el guardameta de 40 años posó con la camiseta del Cacique, aunque no fue el único que alzó la voz hacía los medios.

Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, habló de la posibilidad que este fichaje fuese a perjudicar el crecimiento de Gabriel Maureira. Pese a que el canterano ha realizado una aceptable labor tras la lesión de Fernando de Paul, de igual manera los albos fueron por un arquero en este mercado.

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Morón niega que Maureria vaya a ser tapado por Vozinha en Colo Colo

El ex arquero aseguró que “ustedes conocen lo grande que es Colo Colo y la competencia que hay acá. Lo mejor que le podemos hacer a Gabriel Maureria es traerle un jugador del nivel de Vozinha, quien viene de brillar en un Mundial”.

“Va a aprender muchísimo, como lo ha ido haciendo desde que está en el club desde los 10 años. Siempre fue exigido para llegar a este nivel y seguramente Vozinha también lo hará. No es preocupante, todo lo contrario. Siempre buscaremos ser un aporte para nuestra cantera”, agregó.

Gabriel Maureira ha recibido 21 goles en los 16 partidos que ha jugado en Colo Colo durante esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique afirmó que “con Fernando Ortiz hemos tenido diez debuts profesionales. Creemos en la cantera y en nuestros jugadores jóvenes. Gabriel (Maureria) tiene claro que tiene que seguir compitiendo para llegar a ser le mejor arquero de Chile”.

El canterano albo a sus 19 años en este 2026 ha jugado un total de 16 partidos, siendo nueve por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y dos en Copa de la Liga. Ha recibido 21 goles y entregado en tres oportunidades su portería imbatida en 1370 minutos.

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En síntesis