El arquero de Cabo Verde ya está en Chile y empieza su recorrido con el Cacique tras firmar su contrato con Blanco y Negro.

El fútbol chileno apareció en los principales medios del mundo gracias a la operación que concretó Colo Colo, que este lunes selló la llegada del arquero Vozinha, quien se hizo conocido en el Mundial 2026.

El portero de Cabo Verde firmó este lunes su contrato con Blanco y Negro, tras realizarse los exámenes médicos de rigor y conocer las dependencias del estadio Monumental.

Vozinha este martes tendrá su primer entrenamiento en Colo Colo, y desde ya, empieza a pelear por la titularidad, situación que debe resolver el entrenador albo, Fernando Ortiz.

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Víctor Loyola apunta a Fernando de Paul como el más perjudicado tras arribo de Vozinha

El tema el momento es la titularidad en el arco de Colo Colo, la que viene sosteniendo Gabriel Maureira, pero con el arribo de Vozinha aquello está en duda.

Muchos se habla de la puerta alba, y uno de los que alzó la voz fue el ex meta colocolino Víctor Loyola, quien dice que el más perjudicado en Macul con el arribo del africano es Fernando de Paul y no Maureira.

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“Hablando de Maureira, no soy de la idea que un arquero crezca mirando, eso pasa en la computación quizás, en el arco lo que te ayuda es entrenar y jugar. Pero Vozinha sí le da un impulso al fútbol chileno, aporta visibilidad a nivel mundial, no siento que va a tapar a Maureira porque viene por seis meses, el más perjudicado es (Fernando) De Paul“, dijo el ex portero a El Mercurio.

“Maureira creo que seguirá siendo el segundo, tiene desafíos en la selección, ha demostrado que tiene condiciones, pero su nivel lo elevará jugando, equivocándose una y mil veces, y que los técnicos crean en él, ojalá pueda alternar en algún torneo”, cerró Loyola.

Colo Colo ahora tiene un arquero de fama mundial y Fernando Ortiz tiene que decidir si será titular o suplente.

En síntesis

Vozinha selló su llegada a Colo Colo tras firmar contrato con Blanco y Negro.

selló su llegada a Colo Colo tras firmar contrato con Blanco y Negro. 6 meses es la duración del contrato del arquero africano según Víctor Loyola.

es la duración del contrato del arquero africano según Víctor Loyola. Fernando De Paul sería el guardameta más perjudicado con este fichaje según Loyola.

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