El cuadro albo sigue buscando la contratación del volante ofensivo, a quien le adeudan cuatro meses de sueldo en Vélez Sarsfield.

Colo Colo hizo noticia a nivel mundial con el arribo del arquero caboverdiano Vozinha, quien ya firmó su contrato y el jugador del Cacique con todas las de la ley.

El meta que se hizo famoso en el Mundial 2026 por sus atajadas en la modesta selección de Cabo Verde ya es fichaje del cuadro albo, ocupando la plaza de arquero que tanto quería reforzar Fernando Ortiz.

El Tano pidió un portero, pero también dijo de forma expresa que necesita a Diego Valdés y la llegada del mediocampista creativo al estadio Monumental no está del todo caída.

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Colo Colo sigue buscando el fichaje de Diego Valdés

Fernando Ortiz quiere sí o sí a Valdés, a quien conoce desde América de México, sin embargo, desde Vélez Sarsfield no quieren soltar fácil a un jugador que tiene contrato vigente.

El Fortín pretende mantener al ex seleccionado chileno en su plantel, pero le adeuda cuatro meses de sueldo, situación que puede acercarlo a Colo Colo, según el periodista argentino Nahuel Ferreira.

Colo Colo sigue buscando a Diego Valdés. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Les dije el sábado que lo de Diego Valdés a Colo Colo no estaba caído, lo ratifico, si dentro de esta semana no hay noticias de las deudas salariales que mantiene Velez con él, el Cacique (con el OK del jugador) avanzará por su llegada agregando un resarcimiento económico“, contó el experto en fichajes.

Colo Colo quiere contar sí o sí con Diego Valdés, quien también tiene como su gran sueño vestir la camiseta del líder de la Liga de Primera.

En síntesis

Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de Colo Colo.

firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de Colo Colo. Diego Valdés es el mediocampista creativo que el DT Fernando Ortiz exige incorporar al club.

es el mediocampista creativo que el DT Fernando Ortiz exige incorporar al club. 4 meses de sueldo le adeuda Vélez Sarsfield al jugador, facilitando su posible llegada.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera