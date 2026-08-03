El Tano y su gran año en Macul hizo que desde potente liga pusieran sus ojos sobre él. Tiene contrato hasta fin de año en los albos.

Fernando Ortiz sigue a paso firme su ruta para levantar el trofeo de campeón con Colo Colo. El DT espantó los fantasmas del inicio de su ciclo y con 42 puntos en 17 partidos, es indiscutido líder del torneo este año.

Ya más cerca del título de la Liga de Primera 2026 en Chile, el argentino despertó interés extranjero y captó la atención de su ex liga. Desde México hablaron del campañón del Tano y resaltaron su gran año en Colo Colo.

“Fernando Ortiz se reforzó con apenas 400 mil USD y dio oportunidad a la cantera. En 2026 es súper líder con Colo Colo, 42 pts en 17 fechas: 14 triunfos, 3 derrotas, 82% de rendimiento”, partió diciendo Vladimir García, periodista de Univisión y TUDN Mex.

El contrato de Fernando Ortiz y la opción en México

La gran campaña de Fernando Ortiz en el arrollador Colo Colo 2026 despertó el interés desde la Liga MX. El entrenador ha dirigido a tres equipos en el fútbol azteca, dos de ellos “grandes”, antes de llegar al Cacique.

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“Tiene contrato hasta diciembre, en México le dan seguimiento”, reveló la citada fuente. El Tano arribó a los albos luego de dirigir al Santos Laguna, donde antes estuvo en América y Rayados de Monterrey.

Por ahora, desde Blanco y Negro no se han sentado a conversar sobre una eventual renovación. En la tienda alba esperan que termine el torneo y se cumplan los objetivos primero.

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“No somos perfectos ni somos máquinas. Hay que resolver en el momento, y los chicos hoy lo pudieron resolver”, dijo Ortiz el sábado pasado, luego del triunfo de Colo Colo ante Everton.