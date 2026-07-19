El paraguayo de 23 años duró apenas tres minutos en la Liga MX, pues sufrió un desafortunado problema físico que seguramente lo tendrá marginado varios meses, según confirmó el entrenador portugués de los Bravos de Juárez.

Para nadie es un secreto que Lucas Romero no rindió a las expectativas en la U de Chile. Por eso mismo, el espigado centrocampista paraguayo salió de los azules para emigrar a los Bravos de Juárez en México. Y a pesar de que su debut en un partido amistoso fue con gol, el estreno oficial por puntos fue una desgracia.

El exjugador del Bulla sufrió una seria lesión en los 3 minutos del duelo que su equipo perdió ante el Puebla. En una disputa por un balón aéreo con Kevin Velasco, Romero cayó algo desequilibrado y su rodilla hizo un movimiento muy peligroso para la articulación.

De hecho, el jugador de 23 años dio notorias muestras de mucho dolor. Incluido un par de golpes al césped, quizá consciente de que el problema físico que había sufrido podía marginarlo de las canchas por varios meses. Precisamente ese infortunio fue lo que confirmó Pedro Caixinha.

Así fue la torción de la rodilla de Lucas Romero. (Captura Fox Sports).

El DT portugués no sólo abordó la más que factible larga baja de Romero. También le atribuyó eso al bajo rendimiento del equipo. “Tiene una lesión de cruzados y nos tocó. Influenció nuestro estado anímico en el partido”, afirmó Caixinha.

Así quedó Lucas Romero tras luchar una pelota aérea en Bravos de Juárez. (Captura Fox Sports).

“No es una justificación, pero el equipo no se encontró después en el partido”, manifestó el europeo, quien también fue entrenador de Talleres de Córdoba y del Santos Laguna en la Liga MX. En los 7 minutos, el mexicano Denzell García reemplazó a Romero.

ver también El otro jugador de U de Chile que pone rumbo a México en este mercado de fichajes

DT de Bravos de Juárez lamenta la desgraciada lesión del ex U de Chile Lucas Romero

Lucas Romero apenas duró un puñado de minutos en el Bravos de Juárez, donde inmediatamente comenzó la Liga MX como titular, algo que no pudo hacer en la U de Chile. Y Pedro Caixinha describió esta acción con lo que ha visto del espigado paraguayo.

“Llegó para darnos desequilibrio, hizo muy buena pretemporada. Se lesionó en 3 minutos del torneo y lo pondrá seguramente todo el campeonato afuera. Hay que repensar las cosas”, manifestó el entrenador luso, quien seguramente pedirá otro refuerzo para la zona media.

Añadió un mensaje de confianza para los pupilos que tiene en el plantel. “Creemos mucho en el grupo que está en lo inmediato, aunque hay que encontrar la alternativa en esa posición”, sentenció Caixinha, quien nuevamente hará que la institución salga al mercado por un volante central.

ver también Lucas Romero firmó en México y se despidió de U de Chile por redes sociales:

Revisa el compacto del triunfo de Puebla vs Bravos de Juárez

Así va la tabla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Los Bravos de Juárez comenzaron con una derrota este campeonato y suman 0 puntos al cabo de un partido disputado.