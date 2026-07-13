Regis Marques volvió a criticar al periodista Dani Macías por la información que contó de Matías Galarza Fonda en plena Copa del Mundo. Barrió el piso con el comunicador.

La U de Chile intentó el fichaje de un seleccionado de Paraguay que llegó al país con serias chances de meterse a la lista del Mundial 2026, pero todo fue un rotundo fracaso. Primero, porque Lucas Romero nunca pudo ganarse un espacio indiscutido en el mediocampo del Romántico Viajero.

Y después, porque su aventura en el fútbol chileno duró apenas un semestre. Romero rescindió el préstamo con el Bulla y rápidamente encontró club en el fútbol de México: emigró a los Bravos de Juárez, donde ya anotó un gol en un amistoso de pretemporada.

Pues bien, su agente es un conocido empresario brasileño que ha tenido varias noticias en el fútbol chileno últimamente: Régis Marques, quien reconoció sin tapujos haber tenido negociaciones con Fernando Felicevich para adquirir Deportes La Serena.

Al tiempo, admitió conversaciones serias con César Villegas para quedarse con la propiedad de Deportes Limache. E incluso, reveló que hizo una oferta a O’Higgins de Rancagua cuando el Capo de Provincia fue vendido al Grupo Caliente.

Además de eso, Marques hizo mucho ruido en suelo paraguayo. Es agente de Matías Galarza Fonda, centrocampista que fue de los buenos valores que tuvo la Albirroja en la Copa del Mundo, donde el equipo de Gustavo Alfaro fue eliminado por Francia en los octavos de final.

Matías Galarza Fonda ante Francia en un duelo ante Rayan Cherki del Manchester City. (Al Bello/Getty Images).

Pues bien, durante la participación de la Albirroja en el Mundial, un reportero reveló que Galarza Fonda estaba desanimado. Algo que Regis Marques no ha olvidado. Más bien todo lo contrario, pues le envió un claro recado a Dani Macías. “Este pelotudo no es un periodista, es un chupa pija de un dirigente de Cerro Porteño. Sabemos que es así”, manifestó el empresario en el programa El Lomitero.

ver también ¿Negocio redondo? El dinero que recibe U. de Chile por la salida de Lucas Romero a Juárez

Representante del ex U de Chile Lucas Romero admite ofertas por estrella de Paraguay en el Mundial

Regis Marques sabe que Lucas Romero fue un fichaje infructuoso de la U de Chile y literalmente trapeó el piso para defender a uno de los jugadores destacados de Paraguay en el Mundial 2026. Criticó con dureza a Dani Macías, algo que ya había hecho mediante su Instagram.

Y también reveló las posibilidades de Galarza Fonda. “Hay mucha gente llamando con propuestas. Matias tiene una personalidad muy fuerte, lo conozco desde que lo llevé a Vasco da Gama de Brasil”, aseguró Marques sobre el mediocampista que también jugó en Talleres, River Plate y Atlanta United de Estados Unidos.

Matías Galarza Fonda anotó su penal en el triunfo de Paraguay vs Alemania. (Robert Cianflone/Getty Images).

E insistió en sus críticas para Macías y todos quienes recogieron esa información. “Yo te digo algo: ustedes son formadores de opinión. O tendrían que serlo. Matías Galarza jugó bien y fue una de las figuras. Pero supongamos que juega mal, todo el pueblo estaría hablando de eso y no tenía nada que ver”, sentenció Marques, quien en su época de jugador fue arquero. Y siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin mucho filtro. Queda clarísimo.