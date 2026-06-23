El paraguayo parte al fútbol mexicano luego de un paso para el olvido por el Bulla, aunque deja platita fresca.

Universidad de Chile perdió a su refuerzo estrella para esta temporada 2026 y Lucas Romero parte al Juárez de México. Claro que los Azules no se quedan con las manos vacías.

El Romántico Viajero ha tenido una campaña muy lejos de lo esperado y bien se podría graficar en lo sucedido con Romero. El volante paraguayo era apuntado como uno de los fijos para el equipo, pero termina marchándose sin pena ni gloria tras solo unos meses.

Lo que gana U. de Chile con Romero

Lucas Romero arribó a préstamo a Universidad de Chile desde Recoleta de Paraguay por toda la temporada 2026. La idea era que se ganara un puesto y de esta manera, fuera convocado a la Copa del Mundo con su selección. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

El volante de 23 años no pudo convencer ni a Francisco Meneghini ni a Fernando Gago, por lo que cual fue natural que surgiera la opción de partir. Finalmente, es el Juárez de México el equipo que decidió comprarlo, sacando al jugador del CDA.

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En todo este panorama restaba saber qué pasaba con Universidad de Chile. Si bien el pase de Lucas Romero pertenecía a Recoleta, el futbolista tenía contrato con los Azules por todo el 2026, por lo que había incertidumbre sobre si “agarrarían algo”.

De acuerdo a Radio ADN, el Romántico Viajero no se quedará con los bolsillos vacíos y recibirá alrededor de 350 mil dólares, misma cifra que el Bulla había pagado por su préstamo. Es decir, no ganan ni pierden. ¿Buen negocio? Juzgue usted.

Romero jugó muy poco en la U. Imagen: U. de Chile

Lucas Romero jugó solo 8 partidos en Universidad de Chile, anotando 1 gol. Ahora firmará por 3 años con el Juárez de México, buscando en la tierra del Chavo del 8 tener la continuidad que no encontró en el Bulla. Tal vez allá le tengan paciencia.