Adiós Colo Colo: equipazo europeo oferta para llevarse a Francisco González de O’Higgins

Desde el Viejo Continente pusieron sus ojos en el mejor jugador del fútbol chileno. Días claves para definir su futuro en el segundo semestre.

Francisco González es la gran joya del fútbol chileno este 2026, recientemente elegido el mejor jugador de la Liga de Primera en el primer semestre, en la gala de TNT Sports. Es por eso que el mercado de pases ya dio que hablar por su carta.

Con contrato hasta 2028 con O’Higgins, el extremo zurdo que llegó hace un año a Rancagua se deja querer y desde Europa ya pusieron sus ojos en él. Tras sonar en Colo Colo y U Católica, el fútbol ruso viene por “Panchito”.

“Rubin Kazan presentó una oferta formal por Francisco González. La propuesta contempla la compra del 85% de su ficha. Las conversaciones con O’Higgins están en marcha”, informó el periodista de Pura Pasión La Red, Uriel Lugt.

La postura de Francisco González

Francisco González tuvo un tremendo primer semestre en O’Higgins, siendo clave en la campaña internacional que tiene al equipo disputando aún la Copa Sudamericana. Mientras suena en Rusia, los hinchas piden a gritos que se quede hasta fin de año.

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El argentino anotó 11 tantos y despachó la misma cantidad de asistencias en el primer semestre. Eso, bajo la Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Siendo el máximo anotador y figura de O’Higgins, el jugador no se marea con el tema. Recientemente dijo que” trato de no darle bola, estoy con mi entorno, familia y compañeros, y como dije desde principio de año, estoy cómodo y feliz acá”.

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“Estoy concentrado en O’Higgins, la gente la hinchada y cuerpo técnico. Lo que venga tiene que ser lo mejor para ambos, porque el club se metió en un lugar de mi corazón importante y yo quiero lo mejor para ellos”, declaró.