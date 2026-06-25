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Ulises Ortegoza se va de Talleres de Córdoba y es nuevo refuerzo de Racing Club

En Argentina se confirma que el ex seleccionado chileno dará el salto a un grande de ese país y que la "Academia" pagará el 100% de su pase.

Por Alfonso Zúñiga

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Ulises Ortegoza dará el salto a un grande de Argentina.
© PhotosportUlises Ortegoza dará el salto a un grande de Argentina.

Las vueltas de la vida. Talleres de Córdoba prescinde de otro futbolista chileno para lo que resta de temporada. A la situación del “cortado” Matías Catalán, ahora se suma el volante Ulises Ortegoza quien cambiará de equipo.

El periodista trasandino César Luis Merlo confirmó que el otrora seleccionado que debutó en la era de Ricardo Gareca, y que incluso estuvo en la órbita de la Universidad de Chile para ser refuerzo, será finalmente nuevo jugador de Racing Club de Avellaneda.

“Ya hay acuerdo de palabra con Talleres por la compra del 100 por ciento del pase. El contrato del mediocampista está acordado”, indicó el reportero sobre Ortegoza quien será anunciado en las próximas horas en los canales oficiales de La Academia.

Respecto al vínculo, el también periodista trasandino Germán García Grova indicó que el cuadro cordobés “se desprende del mediocentro de manera definitiva. Firma por tres años y medio” en Racing.

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Ortegoza se va de Talleres y llega a Racing

El chileno dio la vuelta larga en Argentina para consagrarse en Primera División. Llegó al Matador en julio del 2022 tras pasos en equipos como Los Andes y Gimnnasia de Mendoza. Cuatro años después, deja el club para irse a un grande.

Ulises Ortegoza disputó con Talleres de Córdoba un total de 8.123 minutos en 148 compromisos por competencias locales e internacionales, donde registró cuatro goles y seis asistencias, recibió 25 tarjetas amarillas y tuvo dos expulsiones.

Mientras que con la Selección Chilena, el nacido en San Nicolás de los Arroyos jugó seis minutos en la dura derrota por 0-4 ante Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

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En síntesis

  • El volante chileno Ulises Ortegoza dejará Talleres de Córdoba para jugar en Racing Club.
  • La Academia comprará el 100% de su pase y le firmará un contrato por tres años y medio.
  • El mediocampista parte a un grande tras sumar 148 partidos en la “T” y debutar por La Roja.
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