El icónico Gabriel Mendoza dio una gran razón para decirle no al retorno del antofagastino al Cacique en esta ventana de traspasos. "Es su zona de confort, toma decisiones incoherentes e inmaduras", lanzó en una conversación con RedGol.

Después de la última reunión de directorio de Blanco y Negro, quedó abierta la puerta para un retorno de Jordhy Thompson a Colo Colo en el mercado de pases de mediados de año. Lo hizo Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, quien se mostró dispuesto a un retorno del extremo que milita en el Orenburg de Rusia. Y todo creció cuando no se presentó a la pretemporada.

Aunque esa idea no le gusta mucho a un legendario carrilero derecho que tuvieron los albos. Uno que ganó la Copa Libertadores en 1991. Sí, más de algún lector habrá notado que las referencias son para Gabriel Mendoza, quien contestó un llamado de RedGol para analizar esta posibilidad.

“Jordhy debería haber aprendido con todos los dramas y todo lo que le pasó. Cuando uno va al extranjero, lo primero que debe hacer es asegurar el futuro y el de su hijo. Es un cabro joven, las oportunidades a veces se dan una vez en el fútbol y si no la aprovechaste, se desperdician”, aseguró el Coca Mendoza.

Jordhy Thompson suma 55 partidos en el Orenburg de Rusia: anotó siete goles y regaló siete asistencias. (Getty Images).

Vale decir, el exjugador de O’Higgins no quiere que el hábil extremo antofagastino regrese al Monumental. Y lo dijo sin ningún tapujo. “No hay vuelta atrás. Colo Colo ya fue, tiene que pensar en lo que viene hacia adelante”, apuntó el otrora seleccionado chileno, quien jugó 36 partidos en la Roja.

“No por querer ser figura ni demostrar lo que juega, que todos sabemos, pero tiene que asegurar su futuro y el bienestar de su familia en Rusia”, aseguró el Coca Mendoza en esta conversación que tuvo con Paulo Flores. Sabe que Thompson ha tenido un buen rendimiento en la Premier League de aquel país.

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Coca Mendoza le baja el pulgar al retorno de Thompson a Colo Colo en este mercado

Para el Coca Mendoza, no es la mejor opción que Jordhy Thompson retorne a Colo Colo en este mercado. “La oportunidad se le dio, ha andado bastante bien en Rusia. Y si quieren seguir contando con él y tiene la posibilidad de seguir, que siga allá”, apuntó el otrora lateral derecho del icónico equipo adiestrado por Mirko Joziç que conquistó la gloria máxima de América.

“Colo Colo es lo más lindo, pero tiene que asegurar las arcas financieras. Acá está en su zona de confort entonces toma decisiones incoherentes e inmaduras”, anticipó Mendoza sobre el zurdo surgido en las inferiores del Eterno Campeón, donde tuvo algunas indisciplinas.

Jordhy Thompson festeja un gol ante América MG en la Copa Sudamericana. (Getty Images).

Como aquella vez que fue descartado de un Superclásico por aparecer en una pichanga junto a Damián Pizarro o cuando su pareja, Camila Sepúlveda, lo denunció por femicidio frustrado, algo que le costó pagar una fianza de 100 millones de pesos para salir de Chile rumbo al fútbol ruso.

“Mi consejo es que siga allá y que asegure su futuro y el de su círculo cercano”, sentenció el Coca Mendoza. Por ahora, el referente colocolino no quiere de vuelta a Thompson en el equipo que adiestra Fernando Ortiz, líder de la Liga de Primera al cabo de la rueda inicial de certamen.

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