Colo Colo vive un escándalo en las horas previas al Superclásico 194 ante Universidad de Chile. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros confirmó que Jordhy Thompson y Damián Pizarro no serán considerados para este sábado por haber participado en una pelea en un partido amateur.

“Tengo conocimiento. Lamentablemente cometieron errores. Los jugadores de fútbol tienen una vida privada donde cometen errores y cuando perjudican al grupo, hay que tomar medidas. Ninguno de los dos van a ser convocados para mañana”, confirmó el entrenador.

“Tenemos experiencia, no sólo en este país, sino que en varios. Lamentablemente hay chicos que están muy bien preparados, educados, formados integralmente y no sólo juegan bien, sino que tiene una formación con la que no cometen estos errores. Otros sí”, disparó.

En redes sociales circula un video de ambos en un partido amateur. “El amor por el fútbol los lleva a estos errores, a jugar partidos donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido importante. Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados. No sé cuándo volverán. Dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el equipo y demás”, siguió.

“Esto trae consecuencias, porque hay jugadores preparados y esperando la oportunidad. Se le abre la chance para los que merecen jugar, que trabajan bien y que cuando han jugado lo han hecho de buena manera. Espero que mañana estemos a nuestro mejor nivel y los reemplacemos de la mejor forma”, agregó.

“Hablé con los dos. Ellos están arrepentidos, pidieron perdón, pero creo que la juventud y la inexperiencia, y la pasión de jugar al fútbol en un grupo de amigos que los llevan por un camino que no deberían, les ha provocado todo esto. Si bien no es un error tan grave, perjudica al grupo”, sumó.

“Lo que tengo que aclarar es que ambos entrenan al 100 por ciento, nunca dejaron de hacerlo. Siempre hicieron todo lo posible para jugar y por eso lo hicieron. Fue un error, espero que no vuelva a suceder con ningún joven y en el futuro ayudara que corrijan esto y transiten por el camino del profesionalismo al 100 por ciento”, cerró.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cómo va el historial de Superclásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, la U 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja.