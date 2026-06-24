En Vancouver, los locales y helvéticos van por el liderato de esta zona. Mientras que en Seattle, europeos y asiáticos van por ser tercero y tener chances de clasificar.

Comienza la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026, donde todos los encuentros definitorios irán en paralelo para no dejar espacio a especulaciones. En ese contexto, Canadá y Suiza definirán el primer puesto del Grupo B. Este duelo se disputará en Vancouver.

Mientras que en Seattle se jugará el otro encuentro de esta zona, entre Bosnia-Herzergovina y Qatar, dos equipos que suman un punto cada uno y donde un triunfo de cualquiera, los deja en compás de espera para ser un mejor tercero. Un empate los elimina a ambos de la competición.

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¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Grupo B en Mundial 2026?

Sigue el minuto a minuto entre Canadá y Suiza: