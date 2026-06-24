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Mundial 2026

Canadá vs. Suiza: Minuto a minuto de la definición del Grupo B en Mundial 2026

En Vancouver, los locales y helvéticos van por el liderato de esta zona. Mientras que en Seattle, europeos y asiáticos van por ser tercero y tener chances de clasificar.

Por Alfonso Zúñiga

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Canadá y Suiza definen el primer puesto del Grupo B en el Mundial 2026.
© Getty ImagesCanadá y Suiza definen el primer puesto del Grupo B en el Mundial 2026.

Comienza la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026, donde todos los encuentros definitorios irán en paralelo para no dejar espacio a especulaciones. En ese contexto, Canadá y Suiza definirán el primer puesto del Grupo B. Este duelo se disputará en Vancouver.

Mientras que en Seattle se jugará el otro encuentro de esta zona, entre Bosnia-Herzergovina y Qatar, dos equipos que suman un punto cada uno y donde un triunfo de cualquiera, los deja en compás de espera para ser un mejor tercero. Un empate los elimina a ambos de la competición.

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¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Grupo B en Mundial 2026?

Sigue el minuto a minuto entre Canadá y Suiza:

TODAS LAS COMBINACIONES DE RESULTADOS POSIBLES

  • Si Suiza gana a Canadá y Bosnia a Qatar: Suiza avanza y se define segundo puesto entre Bosnia y Canadá por diferencia de goles.
  • Si Suiza gana a Canadá y empatan Bosnia con Qatar: Suiza y Canadá clasifican, Bosnia tercero.
  • Si Suiza gana a Canadá y Qatar le gana a Bosnia: Suiza primero, Canadá segundo y Qatar tercero.
  • Si Canadá gana a Suiza y Bosnia a Qatar: Canadá y Suiza clasifican, Bosnia tercero.
  • Si Canadá empata con Suiza y Qatar le gana a Bosnia: Clasifican Canadá y Suiza, Qatar tercero.
  • Si Canadá gana a Suiza y Qatar a Bosnia: Canadá clasifica y se define el segundo puesto entre Suiza y Qatar por diferencia de goles

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO EN SEATTLE

El duelo entre Bosnia-Herzegovina y Qatar también tendrá a un sudamericano como juez, como el venezolano Jesús Valenzuela, secundado por los también venezolanos Jorge Urrego y Tulio Moreno. Al borde de la cancha estarán Yusuke Araki y Jun Mihara de Japón.

Mientras que en el VAR estarán la nicaraguense Tatiana Guzmán, el uruguayo Leodan González y el australiano Shaun Evans.

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FORMACIÓN TITULAR DE QATAR

El español Julen Lopetegui confirmó su 11 para buscar el primer triunfo en la historia de los Mundiales...

Mahmoud Abunada en el arco; Pedro Miguel, Boulalem Khoukhi, Jassem Gaber, Issa Laye y Sultan Albrake en defensa; Ahmed Fathy, Karim Boudiaf, Hassan Alhaydos y Edmilson Júnior en mediocampo; Akram Afif en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE BOSNIA-HERZEGOVINA

Sergej Barbarez confirmó su 11 estelar para enfrentar a Qatar en Seattle...

Nikola Vasilj en el arco; Stjepan Radeljic, Nikola Katic, Arjan Malic y Sead Kolasinac en defensa; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Ivan Sunjic y Kerim Alajbegovic en mediocampo; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko en delantera.

LOS ÁRBITROS DEL DUELO EN VANCOUVER

El encuentro entre Suiza y Canadá será dirigido por el brasileño Ramón Abatti Abel, secundado por sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves. Los peruanos Kevin Ortega y Michael Orué son cuarto y quinto juez, respectivamente.

Mientras que en el VAR estarán el venezolano Juan Soto, además del uruguayo Antonio García y el inglés Jarred Gillett.

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FORMACIÓN TITULAR DE SUIZA

Murat Yakin confirmó su oncena estelar para apagar el ímpetu del local Canadá...

Gregor Kobel en el arco; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi y Djibril Sow en mediocampo; Rubén Vargas y Breel Embolo en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE CANADÁ

El estadounidense Jesse Marsch confirmó el 11 estelar para enfrentar a Suiza en Vancouver...

Maxime Crépeau en el arco; Richie Layrea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles y Alistair Johnston en defensa; Mathieu Choiniere, Nathan Saliba, Ali Ahmed y Tajon Buchanan en mediocampo; Jonathan David y Cyle Larin en delantera.

LLEGA LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS

Entramos en zona de definiciones en el Mundial 2026 y a continuación les llevaremos la cobertura del cierre del Grupo B, con énfasis en el duelo entre CANADÁ y SUIZA para definir al primer lugar del grupo... Y en paralelo, veremos lo que ocurre entre Bosnia-Herzegovina y Qatar.

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