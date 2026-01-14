Hace unos días, el agente brasileño Regis Marques reconoció que tenía interés en comprar Deportes La Serena y este miércoles 14 de enero detalló abiertamente las negociaciones que tiene con Fernando Felicevich para materializar esa compra.

“Pregunté por La Serena, como en su momento pregunté por O’Higgins, que era más complicado. Tenía un complejo deportivo. Entré en contacto con Fernando Felicevich, es mi amigo”, contó a Los Tenores Marques, quien en los últimos meses tuvo visitas a Chile para negociar el arribo de Lucas Romero a Universidad de Chile.

Desde hace mucho tiempo que Marques está relacionado a FeFe. “Empezamos como empresario juntos. Le conozco de cuando era abogado. Hice una propuesta y me pidió un monto. Estamos ahí, en tira y afloja. No sé qué tanto interés tiene él en vender”, fue la duda que le surgió al representante, que ha hecho varios negocios en Chile.

Regis Marques con Lucas Romero, uno de los refuerzos de Universidad de Chile. (Captura Instagram).

“Con quien más hablo porque es mi amigo es Fernando. Él me dice que tiene un socio, yo no entiendo bien, hablo más con él. Yo creo que lo que ofrecí es lo que vale. Fernando quiere un poco más y es normal. Es algo suyo y puede pedir lo que quiera. La propuesta que yo hice, más cerca de 4 millones de dólares. Él lo vende en más”, reconoció Regis Marques. El rol de Felicevich en los granates sólo se había revelado en un reportaje de Informe Especial.

ver también Los tres clubes que busca Regis Marques en el fútbol chileno: ofrece millonaria cifra

Regis Marques revela la negociación con Felicevich por La Serena

Este agente brasileño, que gerenció a Tacuary en Paraguay, reveló varios detalles de sus charlas con Felicevich por La Serena. Y varias otras. “Vuelvo a decir: si no es ahí, vamos a buscar y esperar otra oportunidad. Es un sueño tener un club en Chile, más por mi experiencia con Paraguay, donde me equivoqué y aprendí”, dijo.

Publicidad

Publicidad

“La venta de O’Higgins fue en 6 millones de dólares”, según Danilo Díaz. “Yo creo que fue más”, dijo Regis. “No, fue eso incluido el Monasterio Celeste”, replicó el periodista. “¿Qué valor tendría La Serena?”, fue la consulta siguiente. “Es, vuelvo a decir: cuando tienes el producto puedes pedir lo que quieras. Y O’Higgins me parece raro, la propuesta que yo hice fue mayor. No creo que salió por 6 millones de dólares. Ofrecí cerca de 8. Por ahí”, expuso Marques.

Regis Marques contó mucho de sus pasos en el país. “También hablé con Huachipato e Iquique, pero no me gusta la ciudad. Para mí logísticamente no es la mejor ciudad. Quedaría complicado”, expuso. Por eso los granates tomaron la primera posición en su lista de posibles destinos.

“Depende mucho de la forma de pago. Ningún club fue comprado al contado. Depende de la entrega que te hacen, de lo que pidan. Y otro, un club de Brasil uno puede comprar. Dependerá mucho de la entrada, pero la idea es hacerlo con recursos propios. Y poniendo algunas garantías”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Y dijo más. “Entraría solo, con mi plata y mis recursos. Si Fernando (Felicevich) dice quiero cuatro millones al contado obvio que tengo que hacer algunas garantías. No conozco ningún millonario que use todos sus recursos siempre”, apuntó Marques.

ver también Rey sin corona: filtran Whatsapp que demuestran el control de Felicevich en La Serena

Las razones de Regis Marques para comprar un club en Chile

Según le contó a ADN Deportes, es un deseo para él desembarcar en el país. “Algún día me gustaría tener un club en Chile. Creo que de toda Sudamérica es el único país que con la plata de sponsor y la tele es posible mantener el club. No tiene que poner de su plata.

“Creo que con buen trabajo puedes hacer todo con la plata que el club recibe. Eso es muy difícil en Sudamérica, donde en los demás países deben poner de su bolsillo. Y por ser un país serio”, sentenció Regis Marques, quien en su rol de agente negoció varios refuerzos en Chile.

Publicidad

Publicidad

Como el préstamo de Guillermo Paiva a Colo Colo o la llegada del DT paraguayo Gustavo Florentín a Huachipato, por ejemplo. “Si yo compro un club, obviamente dejaré la representación para mis socios. Los pongo como dueños y sigo como agente. Esto se puede hacer”, contestó Marques a una pregunta de Danilo Díaz que aludía a la multipropiedad y las sanciones que habrá.

ver también Movidas 2026: La Serena busca a contrarreloj los últimos siete refuerzos

Así le fue a La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes La Serena pudo mantener la categoría en la Liga de Primera 2025 y así terminó en la tabla de posiciones.

Publicidad