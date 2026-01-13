Movidas 2026: La Serena busca a contrarreloj los últimos siete refuerzos

Deportes La Serena se renueva y para este 2026 buscará luchar por el título de la Liga de Primera. El cuadro granate quiere dejar una reciente temporada donde se peligró con el descenso y hasta pasaron tres cuerpos técnicos por la dirección del equipo.

Por lo mismo, se partió de cero con la llegada de Felipe Gutiérrez. Tras confirmar al seleccionado nacional como nuevo DT, comenzaron a llegar los primeros refuerzos: Milovan Velásquez, Joaquín Gutiérrez, Gonzalo Escalante, Alexander Oroz, Matías Marín y Yair Salazar.

Además se concretó la renovación Andrés Zanini, Jeisson Vargas y Ángelo Henríquez. Por lo que se rearma parte importante del plantel y ha podido realizar con todos en la pretemporada.

“Al profe Felipe (Gutiérrez) lo conozco hace tiempo. Ya lo tuvimos cuando estuvo acá el años pasado Cristian Paulucci, así que sabemos que trabaja muy bien. Ahora lo estamos viviendo en el día a día, sufriendo la pretemporada, que está bastante intensa, pero es lo que necesitamos para llegar bien físicamente”, reconoció el delantero formado en la U a Only Granates. A su vez enfatizó que dejó atrás las lesiones para volver con todo en este 2026.

Los refuerzos que necesita La Serena

Mientras el mercado de fichajes se mueve, La Serena enfrentará dos amistosos en está semana. Primero ante San Luis de Humbero Suazo y luego frente a Santiago Wanderers de Francisco Palladino. Todo esto a puertas cerradas y para encontrar el engranaje del equipo.

Sin embargo, el Diario El Día indica que en la interna del cuadro granate aún existe la necesidad de sumar nuevos nombres. Por lo que se esperan entre seis o siete refuerzos para cerrar el plantel para lo que será la temporada que comienza en febrero.

Cabe consignar que La Serena debuta el 1 de febrero ante Universidad Católica en el Estadio La Portada. Tras ello, debe visitar a O’Higgins el 8/2 y en la tercera fecha tendrá el primer gran apronte con el clásico ante Coquimbo Unido el 15 de febrero y como dueño de casa.