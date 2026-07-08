Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Romero y Marcelo Morales llegaron para ser figuras, pero la irregularidad del equipo marcó sus primeros meses. Revisamos quiénes fueron intocables y quiénes quedaron en deuda.

Universidad de Chile preparó su plantel para la temporada 2026 de la mano del técnico Francisco Meneghini a la cabeza, además del gerente deportivo Manuel Mayo, donde llegaron cinco nombres para reforzar a los azules en el mercado de fichajes.

Si bien Paqui sólo alcanzó a estar siete partidos al mando, de la mano de Fernando Gago fueron manteniendo el mismo camino con irregulares desempeños, lo que ahora llama a hacer balances generales.

Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Lucas Romero y Marcelo Morales fueron los nuevos nombres, que ahora están bajo la lupa tras finalizar el primer semestre con muchas dudas que tiene muy preocupado a sus hinchas.

Octavio Rivero era el llamado a ser goleador en la U y sólo suma dos partidos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Minutos, protagonismo y deudas: El boletín de notas de los fichajes de la U en el primer semestre

Uno de los nombres apuntó la secretaría técnica de Universidad de Chile, liderada por Manuel Mayo, fue el paraguayo Lucas Romero, quien venía desde el Recoleta de Paraguay con opción de ir al Mundial 2026 con su selección.

A los pocos días de arribar, el jugador perdió el piso con Paqui, quien lo borró y no consideró, en algo que se mantuvo con el la llegada de Gago, donde tuvo un total de 10 presencias con la camiseta de la U, aportando con sólo un gol.

Pese que estaba a préstamo, con opción de compra al final de temporada, partió en el mes de junio al Juárez de México, dejando en el olvido su paso en la zona de volantes de la U sin la opción de poder consolidar a un jugador en un lugar que siempre le ha penado a los azules.

Otro que no estuvo acorde a lo esperado fue Octavio Rivero, quien fue operado de una rebelde lesión de su rodilla, por lo que sólo estuvo en dos partidos sin convertir, dejando a la dirigencia con las manos atrapadas por todo lo que lucharon por traerlo.

Lucas Romero estuvo sólo el primer semestre y partió a México. Foto: Andres Pina/Photosport

Se espera que pueda aparecer en la segunda rueda para determinar si el anhelo de años por tenerlo en la U, fue correspondido con goles o entrará en el grupo de los que no prendió.

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De Vargas a Lucero: Quién es quién en la “montaña rusa” de Universidad de Chile

Con tres goles en la temporada, Juan Martín Lucero todavía no puede encantar a los hinchas de Universidad de Chile, con 21 presentaciones dentro de la cancha, por lo que le siguen pegando por su pasado en Colo Colo.

Si bien una de esas conquistas fue en el Clásico Universitario, en la victoria por 1-0 de la U en el Estadio Nacional, las constantes lesiones y rendimientos, más bajos que altos, le pasan la cuenta donde no logra su despegue.

Por lo mismo, tiene una difícil misión para la segunda temporada, donde podría tener la competencia con Octavio Rivero en su regreso, teniendo en cuenta la consolidación de Eduardo Vargas.

Este último era el llamado a ser el banca de Lucero y Rivero, pero sus ganas lo transformaron en el mayor peligro de gol en la U, siendo lo más rescatable del primer semestre.

Juan Martin Lucero no ha logrado consolidar su juego en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Con entrega y asumiendo un rol de líder en el plantel, el delantero llegó a los siete goles (5 en Liga de Primera y 2 en Copa de La Liga), para ganarse los aplausos de los hinchas.

Por último, Marcelo Morales fue el último refuerzo de 2026, pero rápidamente le sacó distancia a Felipe Salomoni y Diego Vargas, quedándose con el puesto y recuperando el nivel.

Tanto así, que está en avance el comprar el pase, entendiendo que está a préstamo hasta el final de temporada desde el New York Red Bulls, por lo que la U tendrá que invertir en un nombre que ya había vendido.