Juan Martín Lucero no quiso restarse de los mensajes para U. de Chile en su aniversario N°99. Esto dijo el ex Colo Colo.

Este domingo 24 de mayo, U. de Chile celebra 99 años de vida en su nuevo aniversario. Y aunque no puede festejar en la cancha este fin de semana, desde todos lados del país llegan los mensajes de felicitaciones.

Las redes sociales se llenaron de gestos de hinchas, históricos y actuales jugadores del Romántico Viajero. Mensajes de todo tipo aparecieron en este día tan especial para la institución.

Uno de los más emocionantes fue el de Marcelo Díaz. “Eres verdaderamente, junto a mis hijos, el amor de mi vida, el amor más puro que se puede sentir, el amor más real que puede existir“, dijo.

Uno que no quiso restarse fue Juan Martín Lucero. El delantero con pasado en Colo Colo que llegó al Centro Deportivo Azul este año también dejó su mensaje. “Feliz aniversario, U. de Chile. Feliz de ser parte de tu historia“, festejó.

El mensaje de Lucero | Photosport

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Por qué U. de Chile no juega en el fin de semana de su aniversario

Lamentablemente, U. de Chile no pudo celebrar su aniversario en la cancha este fin de semana. Los azules debían enfrentar a O’Higgins por la fecha 13 de la Liga de Primera, pero el duelo fue reprogramado para junio por la participación de los celestes en la Copa Sudamericana.

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El Bulla vuelve a la cancha el próximo sábado 30 de mayo para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 14. Juega de local en el Estadio Nacional a las 17:30 horas.