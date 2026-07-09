Liga Promoción en busca de sus clasificados a la Copa de Oro y Plata

Durante este fin de semana, se disputará la última fecha de la fase regular para definir a los ansiados clasificados.

El torneo de Apertura de la Liga Promoción ha entrado en su esperada recta final. Durante este fin de semana, se disputará la última fecha de la fase regular para definir a los ansiados clasificados.

Los encuentros decisivos tendrán como sedes el estadio Municipal Juan Carlos Orellana de Pudahuel, Sport Park Malloco, Mundo Sport en Macul y Pro Club Valle Grande en Lampa. En estas canchas se conocerá exactamente qué equipos tendrán el honor de disputar la Copa de Oro y cuáles jugarán por la Copa de Plata.

Tanto el sábado como el domingo se vivirán entretenidos partidos en la búsqueda de los futuros campeones de este segundo torneo del año. Estos ganadores tendrán el importante desafío de unirse a los monarcas de la Copa Uno para disputar la gran Super Copa, la cual se llevará a cabo en el mes de diciembre.

Liga de Promoción en busca de jóvenes talentos

Ya existe un grupo selecto de equipos que están listos para el gran certamen que reunirá a los campeones de la Liga Promoción 2026. Entre los clasificados para la cita de diciembre se encuentran Más que una Pasión (categorías 2009 y 2010), Juventus Academy (2011 y 2012), Academia Sebastián Roco (2013 y 2014 F9) y U. de Chile Fútbol Joven (2014).

A esta prestigiosa lista de equipos ya clasificados se suman también Cruzaditos (2015 F9), Diablos Rojos (2016 F9), Everton Santiago (2017 F7) y Chiki Crack (2018 F7). Además de esta emocionante definición actual, la organización ya proyecta el futuro con el torneo de Clausura, el cual comenzará durante el mes de agosto.

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Para dicho campeonato de Clausura, ya confirmaron su participación las selecciones de Conchalí y de Independencia. Estas nuevas escuadras se integrarán a los representantes de las comunas que ya están compitiendo activamente, como es el caso de las selecciones de Ñuñoa y Pudahuel.

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