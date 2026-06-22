El delantero arribó para ser el nuevo goleador de los azules, pero las lesiones y el rendimiento, le pasaron la cuenta en el primer semestre.

Juan Martín Lucero ha tenido un discreto semestre, por lo que es parte de la evaluación que hacen en Universidad de Chile en una irregular campaña donde era llamado a ser la figura.

El argentino ha convertido 2 goles en 17 encuentros disputados, siendo el más importante el que marcó en el Clásico Universitario ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Pero eso no le bastó para tomar protagonismo, porque es suplente de Eduardo Vargas y todavía no logra convencer a los hinchas, por lo que está en la mira en la U.

Lucero debía seguir el camino de Zaldiva al ser un ex Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Lucero no siguió el camino de Zaldivia en la U

Desde que llegó a Universidad de Chile se sabía que Juan Martín Lucero debía ganarse su espacio y el cariño con buenos rendimientos, teniendo en cuenta su pasado en Colo Colo.

La apuesta era seguir el camino de Matías Zaldivia, quien con trabajo y desempeño dio vuelta las críticias, incluso siendo uno de los más queridos en el camarín de los azules.

Algo que no ha pasado con el argentino, quien con muchas lesiones y una cuota goleadora muy lejos de la esperada, ha nadado en aguas turbulentas, por lo que tendrá mucha presión para la segunda parte.

Sumado a lo que ha pasado con Octavio Rivero, quien debería volver en agosto en la U, tendrán una dura tarea para demostrar que fueron los grandes refuerzos que la U espero.

Las lesiones le pasaron la cuenta al goleador. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los históricos piden que la dirigencia asuma el problema de Lucero

Los históricos de Universidad de Chile analizaron con Redgol el rendimiento del primer semestre de Juan Martín Lucero, quienes cargan a la dirigencia para asumir responsabilidades.

“Difícil, contrato, lucas, es difícil, es un problema que la dirigencia debe decidir, pero para lo que necesita la U, con muchas ganas que tiene, no muestra nada”, comentó Patricio Mardones.

Por otro lado, Marcos González, campeón con la U en la Copa Sudamericana, se fue por el mismo camino, dejando en claro que el aporte ha sido nulo y alguien tiene que asumir.

“Lucero es un problema de la dirigencia, es un problema ya”, fue lo que comentó el ex defensor, dejando en claro que no ha sido un aporte en la delantera de los azules.

El cuerpo técnico le entrega la confianza y anima a Lucero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El respaldo del cuerpo técnico: “Lo valoramos mucho”

Juan Martín Lucero ha tenido que esperar su espacio, como pasó en la victoria por la Copa Chile por 4-1 ante Santiago Wanderers, donde fue titular al estar lesionado Eduardo Vargas.

Por lo mismo, tras el partido, fue el ayudante de Fernando Gago, Fabricio Coloccini, quien le entregó todo el respaldo al Gato: “Sabemos que los delanteros viven del gol, pero también es ayudar al equipo con otras cosas”

“Hoy (ayer) dio una asistencia muy buena en el cuarto gol, hizo un gran partido y tuvo un gran despliegue físico, y eso nosotros lo valoramos mucho”, finalizó.