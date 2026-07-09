Sufre Inglaterra en el Mundial 2026. La FIFA confirmó la sanción de dos fechas para Jarrel Quansah, expulsado ante México.

Inglaterra recibe un fuerte golpe en la previa del partido contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. Y es que la FIFA confirmó una dura sanción para Jarell Quansah, expulsado en la ronda anterior.

El defensor inglés vio la tarjeta roja a los 53′ del partido contra México, disputado el domingo pasado en el Estadio Azteca. Un fuerte planchazo sobre Jesús Gallardo, revisado en el VAR, le costó la expulsión.

Inglaterra quiso apelar a la decisión, sin éxito. Finalmente, la FIFA consideró que Quansah infringió el Artículo 14 del Código Disciplinario y dictó el castigo de dos fechas por juego brusco grave.

Con esto, Jarell Quansah no solo se perderá el partido contra Noruega por los cuartos. Además, tampoco podrá participar de las semifinales en el caso de que Los Tres Leones salgan victoriosos este sábado por la tarde.

Jarell Quansah se pierde los cuartos y una eventual semi con Inglaterra | Getty Images

Jarell Quansah se pierde una posible semifinal contra Argentina en el Mundial 2026

En caso de superar a Noruega y avanzar a semifinales, Inglaterra enfrentaría al ganador del duelo entre Argentina y Suiza en dicha ronda. Jarrel Quansah no podrá decir presente en caso de clasificar.

Con esta importante baja, Thomas Tuchel deberá encontrar una solución sobre quién será su lateral derecho contra los noruegos. Dicho partido está programado para el sábado 11 de julio a las 17:00 horas.