Haaland será el protagonista del conjunto Vikingo en el partido clave de cuartos de final.

Noruega e Inglaterra se juegan un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un partido que enfrentará a dos de los goleadores del torneo, Erling Haaland y Harry Kane, que buscarán acercarse a Messi en la lucha por el máximo anotador.

Los Vikingos llegan con la confianza por las nubes, tras eliminar a Brasil con un doblete deHaaland, mientras que Inglaterra dejó en el camino a México en un duelo intenso. Ahora, ambos buscan avanzar en la pelea por el título mundial.

En Jugabet un triunfo de los Vikingos paga 4.14 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 41.400. El empate paga 3.80 y la victoria de los Ingleses 1.99.

Haaland será el protagonista de los Vikingos frente a los ingleses – Getty

El único canal que transmite Noruega vs. Inglaterra

Noruega enfrenta a Inglaterra este sábado 11 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile , en el Hard Rock Stadium, Estados Unidos, por cuartos de final de la cita planetaria.

El partido no será emitido por Chilevisión, podrás verlo EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos | 2-0

– 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos | 2-0 Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…