El volante inglés, figura en el estadio Azteca con un doblete, se refirió al clima en el que se jugó el partido por los octavos de final.

Un partidazo se jugó la noche del domingo en Ciudad de México, donde Inglaterra dio una gran muestra de carácter y eliminó a México delMundial 2026, con un estadio Azteca enfervorizado.

Los europeos se impusieron en la altitud del DF, con una brillante actuación del volante de Real Madrid Jude Bellingham, quien se lució con un doblete en dos minutos.

El 10 de los ingleses se echó el equipo al hombro y jugó un partidazo, por lo que fue elegido el MVP del compromiso y tras el pitazo habló con la prensa, destacando el compromiso de los hinchas mexicanos con el Tri.

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Bellingham queda enamorado de los hinchas mexicanos en el Mundial 2026

Los más de 80 mil mexicanos que repletaron el estadio Azteca le dieron un clima caliente el partido, situación que analizó Bellingham y que lo dejó realmente con la boca abierta.

“El ambiente fue, con diferencia, el mejor que he vivido en el fútbol internacional. Este país, como nación futbolística, es magnífico. La acogida que recibimos al bajar del avión, aunque hostil, fue preciosa al ver la pasión que un país puede sentir por su selección”, señaló el mediocampista.

Luego, el habilidoso mediocentro habló de lo rudo que fue el compromiso en la cancha, donde terminaron jugando con 10 futbolistas por la expulsión de Jarell Quansah.

“Es difícil resumirlo todo. Con diez hombres defendiendo como defendimos nuestra área, siendo tan efectivos en su área. Momentos de gran presión en años anteriores, viéndolo como aficionado, de niño, Inglaterra probablemente se habría derrumbado, pero nos mantuvimos unidos hasta el último segundo. Los jugadores que entraron, los que fueron titulares, se dejaron la piel y lo dieron todo. De eso se trata este equipo”, analizó Bellingham.

Jude Bellingham brilló en el estadio Azteca. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Por último, Jude Bellingham se refirió al partido por los cuartos de final que tendrán con Noruega, que viene de eliminar a Brasil gracias a una brillante actuación de Erling Haaland.

“Seguimos partido a partido. Al fin y al cabo, se trata de ganar en octavos de final. En cuartos de final, Noruega representa una amenaza diferente, con algunos jugadores que conocemos muy bien, algunos de clase mundial, así que tendremos que estar preparados. Dios mío, si no puedes disfrutar de una noche como esta, aunque sea por una sola noche, entonces no sé para qué sirve”, cerró.

En síntesis

Inglaterra eliminó a México en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026.

eliminó a en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026. El mediocampista Jude Bellingham anotó un doblete y fue elegido MVP del partido.

anotó un doblete y fue elegido MVP del partido. El futbolista Jarell Quansah fue expulsado dejando al equipo inglés con diez jugadores.