El entrenador alemán de los ingleses celebró la victoria en el estadio Azteca, sin embargo, reconoció que le duele dejar afuera al local.

Un partidazo se jugó en el estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, donde Inglaterra eliminó a uno de los tres dueños de casa y venció a México en un apasionante 3-2.

Los ingleses aprovecharon una ráfaga en el primer tiempo de Jude Bellingham, que marcó un doblete en un minuto y medio y aquello le sirvió para avanzar con sufrimiento a los cuartos de final.

El compromiso se jugó en un clima caliente en Ciudad de México, situación a la que reaccionó el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, a quien le dio hasta pena por dejar eliminados a los locales.

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Thomas Tuchel y la apretada victoria ante México en el Azteca

El DT alemán de los ingleses valoró la victoria ante les mexicanos, a quienes alabó por la pasión que siempre mostraron en sus partidos como locales en el Mundial 2026.

“Tuvimos que superar algunos momentos, especialmente los primeros 20 minutos y en la primera mitad. Así que todo el mérito. Jugamos contra un equipo fuerte en un estadio increíble, en un país increíble“, dijo Tuchel.

Thomas Tuchel celebró la victoria de Inglaterra. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

“Casi siento que debo disculparme por su eliminación, porque vi la pasión y la emoción de toda la gente en las calles. Pero por supuesto, estoy increíblemente orgulloso de mi equipo y nuestro logro de volver a los cuartos de final”, agregó el estratega.

Inglaterra se medirá con una de las sorpresas del Mundial, Noruega, por el paso a las semifinales del certamen planetario.

En síntesis

Inglaterra eliminó a México tras vencer por 3-2 en el Estadio Azteca.

eliminó a tras vencer por 3-2 en el Estadio Azteca. El jugador Jude Bellingham anotó un doblete en el primer tiempo para los ingleses.

anotó un doblete en el primer tiempo para los ingleses. El entrenador Thomas Tuchel clasificó a cuartos de final, donde jugará contra Noruega.