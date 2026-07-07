El medio A Bola se lanzó con una columna de opinión que pidió el término de la etapa de CR7 en el combinado luso. “No queremos matarte, pero ya basta”, escribieron.

Cristiano Ronaldo tuvo un prematuro adiós en este Mundial 2026 con Portugal. A pesar de las expectativas en el combinado luso, el equipo dirigido por Roberto Martínez llegó apenas hasta los octavos de final, instancia en que se fue eliminado ante España.

Este duro adiós se tradujo también en el punto final de la historia de CR7 en Copas del Mundo, algo que marca el término de toda una era para el fútbol portugués.

Sin embargo, esto es algo que algunos venían esperando desde hace rato en el país. Así lo quisieron graficar en el medio A Bola, donde se lanzaron con una dura columna de opinión tras el pobre mundial del delantero de 41 años.

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Medio de Portugal critica duramente a Cristiano Ronaldo

“No queremos matarte, pero ya basta”, titiló el periodista Francisco Vaz de Miranda, quien escribió en A Bola que “es imprescindible poner fin, de una vez por todas, a la etapa del capitán, que ya ha durado mucho más de lo que debería”.

“La obsesión de Roberto Martínez por no querer alterar el statu quo de CR7 y Bruno Fernandes (…) A pesar de que abundaba la calidad individual, el equipo seguía sin funcionar”, agregó.

Cristiano Ronaldo jugó seis Copas del Mundo con Portugal, siendo el cuarto lugar de Alemania 2006 su mejor actuación a nivel equipo. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el comunicador agregó que “es hora de que Cristiano Ronaldo dé un paso al lado porque, ya lo hemos visto, su ego no le permite ser suplente de un jugador que, a día de hoy, ofrece un rendimiento incomparable”.

“Siempre quedará en el terreno de lo desconocido cómo habría sido este Mundial sin la obsesiva obligación de tener a Cristiano Ronaldo en el campo los 90/90/90”, concluyó.

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En síntesis